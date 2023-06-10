المعرض الدولي للكتاب.. أزيد من 163 ألف زائر خلال 8 أيام

هبة بريس

تجاوز عدد زوار الدورة ال28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، خلال ثمانية أيام (2- 9 يونيو الجاري)، 163 ألف زائر، حسب ما أفادت وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

وأوضحت الوزارة أن عدد زوار المعرض خلال هذه الفترة بلغ 163 ألف و272 زائرا، مشيرة إلى أن عدد المتوافدين على المعرض يوم أمس الجمعة بلغ 36 ألف و379 زائرا.

وتتواصل الدورة ال28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية يوم غد الأحد.

وتعرف الدورة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بشراكة مع ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، مشاركة 737 عارضا، و661 كاتب ومفكر وشاعر مغربي وأجنبي.

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