تاونات.. صعقة كهربائية تنهي حياة تقني بمصلحة الكهرباء

2023-06-10 / 14:48
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هبة بريس _ تاونات

توفي تقني بجماعة تيسة بتاونات، مساء أول أمس الخميس بعد إصابته بصعقة كهربائية أثناء محاولته تركيب مصابيح للإنارة العمومية بشوارع المدينة.

وفور علمهم بالحادث، حلت على الفور عناصر الدرك الملكي بتيسة للقيام بالمتعين بمحضر قانوني في النازلة ، ونقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد عرضها على التشريح الطبي بتعليمات النيابة العامة المختصة.

وأشارت المصادر إلى أن الضحية وهو تقني في مصلحة الكهرباء بجماعة تيسة، كان بصدد مباشرة عمله في تعويض مصابيح معطلة بأخرى جديدة في مختلف أعمدة الإنارة العمومية بشوارع تيسة قبل أن يفاجأ الجميع بوقوع تماس كهربائي مجهول الأسباب ما أدى لإصابته بحروق عجلت بوفاته في الحين،.

هذا وتجدر الإشارة وحسب مصدر ” هبة بريس ” أن الإقليم تسوده فوضى لبعض المقاولين الصغار يشتغلون بطرق غير قانونية في أماكن غير مخصصة لهم ، ليبقى السؤال مطروحا من هي الجهات التي تدفعهم يغامرون بحياتهم .

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‫9 تعليقات

  3. على المكتب الوطني للماء والكهرباء تأمين أعمدة الكهرباء التي تشكل خطر كبير على الساكنة ..

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