دنيا باطما: “من الآن مبقيتش أنفتح باب الأخوة والصحبة مع حد”

هبة بريس - القسم الفني

عبر تدوينات ورسائل مشفرة، كشفت الفنانة دنيا باطما عن إنهاء علاقتها مع أحد الأصدقاء المقربين منها.

وقالت باطما في تدوينات نشرتها على حسابها بموقع “انستغرام”: “شي واحد كدير فيه الخير … واخا أنت عارفو أكبر حقير عرفو التاريخ كتقول ممكن يولي بني آدم مره وجوج وثلاثه ومهما كدير كيبقى ولد حرام فالأخير واش الغلط كيكون منك ولا منو ؟ جاوبوني فبرايڤت”.

وأضافت “كنسطر على ولد لحرام … وعزيز عليه الفتنة هادي الكارثة والفتنة أشد من القتل، بالحق لي محنش فراسو …. كفاش غيحن فالناس ؟”.

وتابعت باطما مدونة: “فالرسائل كاين لي قال الغلط منو كيكون مريض نفسيا وعندو عقدة فحياتو كيصحاب خاص نديرو فيه الخير بزز وزمن متيقش فيه فحوايجك وكاين لي قال الغلط كيكون منا حنا حيت كنضسرو بنادم لي مخاصوش ضرافه نهائيا”، قبل أن تختم تدويناتها بالقول: “لمهو كنت فقط بغيت نسول المتابعين وناخذ رأيهم فالموضوع … وسطوريات تخص شخص كان ديما لاصق فيا من أجل المصلحة ومن الآن مبقى حد غادي نفتح معه باب الأخوة والصحبة.. الحدود حيت تا واحد مكسوى فهاد الزمن.. مرة أخرى نسمع اسمي كيدور عند القريب أو البعيد غادي نتقاسم مع الرأي العام الإسم بالكامل والموضوع نشهروك تا نتا بحال خوتك المرض.. قالك من الخطأ يتعلم الإنسان سلام عليكم”.

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