تركيا.. قت.لى وجرحى في انفجار في مصنع للصواريخ

هبة بريس - وكالات

وقع انفجار قوي، تلاه حريق، في مصنع للصواريخ والمواد المتفجرة بالعاصمة التركية أنقرة، اليوم السبت، ما تسبب في مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين.

وأفادت وزارة الدفاع التركية بمصرع 5 عمال في انفجار بمصنع للقذائف الصاروخية والمتفجرات بأنقرة.

الوزارة قالت في بيان إن انفجاراً وقع في مصنع القذائف الصاروخية والمتفجرات، التابع لشركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية (MKE)، ​​​​​​​في قضاء ألما داغ في أنقرة، مشيرة إلى أنه تم إطلاق تحقيق إداري وعدلي بشأن الحادث.

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