تركيا.. قت.لى وجرحى في انفجار في مصنع للصواريخ
هبة بريس - وكالات
وقع انفجار قوي، تلاه حريق، في مصنع للصواريخ والمواد المتفجرة بالعاصمة التركية أنقرة، اليوم السبت، ما تسبب في مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين.
وأفادت وزارة الدفاع التركية بمصرع 5 عمال في انفجار بمصنع للقذائف الصاروخية والمتفجرات بأنقرة.
الوزارة قالت في بيان إن انفجاراً وقع في مصنع القذائف الصاروخية والمتفجرات، التابع لشركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية (MKE)، في قضاء ألما داغ في أنقرة، مشيرة إلى أنه تم إطلاق تحقيق إداري وعدلي بشأن الحادث.
ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5
0
8 تعليقات
يجب فتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة هذا الانفجار..
اللهم احفظهم من هذه الكارثة ..
اللهم نسألك السلامة والعفو والعافية..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله اجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان.ونتمنى الشفاء للمصابين..
اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جناتك يارب العالمين..
تعازينا الحارة للشعب التركي على هذه الفاجعة الانسانية المؤلمة ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ارحمهم واغفر لهم..
مصنع المتفجرات يشكل خطر على المستخدمين من الدرجة الأولى ..