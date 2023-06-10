تركيا.. قت.لى وجرحى في انفجار في مصنع للصواريخ

2023-06-10 / 11:45
8
هبة بريس - وكالات

وقع انفجار قوي، تلاه حريق، في مصنع للصواريخ والمواد المتفجرة بالعاصمة التركية أنقرة، اليوم السبت، ما تسبب في مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين.

وأفادت وزارة الدفاع التركية بمصرع 5 عمال في انفجار بمصنع للقذائف الصاروخية والمتفجرات بأنقرة.

الوزارة قالت في بيان إن انفجاراً وقع في مصنع القذائف الصاروخية والمتفجرات، التابع لشركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية (MKE)، ​​​​​​​في قضاء ألما داغ في أنقرة، مشيرة إلى أنه تم إطلاق تحقيق إداري وعدلي بشأن الحادث.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أول صورة للمواطن الروسي الذي التهمته سمكة قرش

أول صورة للمواطن الروسي الذي التهمته سمكة قرش

2023-06-10 / 18:58
Photo of فرنسا..تهمة الشروع في القتل تلاحق منفذ هجوم طعن أطفال

فرنسا..تهمة الشروع في القتل تلاحق منفذ هجوم طعن أطفال

2023-06-10 / 18:15
Photo of الرئيس الأوكراني يعلن بدء الهجوم المضاد ضد القوات الروسية

الرئيس الأوكراني يعلن بدء الهجوم المضاد ضد القوات الروسية

2023-06-10 / 17:08
Photo of “ليس لدي أي تعليق”.. بايدن يرفض الحديث عن لائحة اتهام ترامب

“ليس لدي أي تعليق”.. بايدن يرفض الحديث عن لائحة…

2023-06-10 / 16:00
Photo of بعد 40 يوما.. العثور على أطفال نجوا من تحطم طائرة بكولومبيا

بعد 40 يوما.. العثور على أطفال نجوا من تحطم…

2023-06-10 / 10:33
Photo of لائحة الاتهام ضد ترامب: يواجه 37 تهمة جنائية والسجن 20 عاما

لائحة الاتهام ضد ترامب: يواجه 37 تهمة جنائية والسجن…

2023-06-10 / 10:26
Photo of السعودية.. رفع كسوة الكعبة استعداداً لموسم الحج

السعودية.. رفع كسوة الكعبة استعداداً لموسم الحج

2023-06-10 / 09:51
Photo of الرئاسة التركية: “الشائعات المتداولة حول صحة أردوغان غير صحيحة”

الرئاسة التركية: “الشائعات المتداولة حول صحة أردوغان غير صحيحة”

2023-06-10 / 09:42
Photo of استقالة محاميين من فريق الدفاع عن ترامب

استقالة محاميين من فريق الدفاع عن ترامب

2023-06-09 / 18:40
Photo of فرنسا تهدد شركات الأغذية الكبرى بالضرائب إذا لم تخفض الأسعار

فرنسا تهدد شركات الأغذية الكبرى بالضرائب إذا لم تخفض…

2023-06-09 / 18:07

‫8 تعليقات

  4. إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله اجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان.ونتمنى الشفاء للمصابين..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق