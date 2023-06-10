صحيفة إسبانية: سفيان أمرابط يفضل برشلونة وأتلتيكو مدريد على بايرن ميونخ
أفادت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن المغربي سفيان أمرابط لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي يفضل برشلونة على بايرن ميونخ.
ونقلت الصحيفة أن أمرابط على رادار بايرن ميونخ، لكن أولوية اللاعب ارتداء قميص برشلونة الموسم المقبل، وإذا لم يستطع تحقيق حلم اللعب لبرشلونة فقد ينتهي به الأمر في أتلتيكو مدريد.
وتم طرح خيار تعاقد برشلونة مع أمرابط منذ يناير الماضي، حيث اقترب اللاعب من الانضمام للنادي الكتالوني على سبيل الإعارة بخيار شراء، لكن فيورنتينا لم يقبل واعترض على رحيله.
والآن يبدو أن النادي الإيطالي سيكون على استعداد لبيعه بمبلغ أكبر من 20 مليون يورو ويدرس برشلونة حسم الصفقة على الرغم من أنه لم يتخذ قرارًا نهائيا.
وأشارت “سبورت” إلى أن تشافي مدرب برشلونة واضح في أنه يحتاج إلى لاعب محور على مستوى عالٍ، لكن بعض الأسماء التي يقترحها تشافي لا يستطيع برشلونة التعاقد معها.
وأكدت الصحيفة على أن أمرابط، البالغ من العمر 26 عاما، يظل الخيار الأكثر منطقية، على الرغم من أن كل شيء سيعتمد على بيع اللاعبين في برشلونة.
وينتهي عقد أمرابط مع فيورنتينا في يونيو 2024.
10 تعليقات
امرابط اللاعب الموهوب الخلوق الذي يعشق مرة القدم بصدق..
تشافي راسل امرابط ولازالت هناك مفاوضات بينهم ..
بالتوفيق لسفيان امرابط أسد الأطلس..
سفيان امرابط كان يحلم بالتعاقد مع برشلونة اكثر من اتليتيكو مدريد وبايرن ميونخ.وحتى ليفربول..
أمرابط سفيان تعرض لعدة اصابات داخل الملاعب وكان يبدي روح قتالية وشرسة قوية ضد الخصم..
اللهم يسر لسفيان امرابط..
سفيان أمرابط خط الدفاع قوي يصعب تجاوزه ..
اللهم احفظه البطل محبوب الجماهير العربية والمغربية ..
بالنجاح والتيسير لسفيان امرابط..
هنيئا له ببرشلونة ..