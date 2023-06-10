صحيفة إسبانية: سفيان أمرابط يفضل برشلونة وأتلتيكو مدريد على بايرن ميونخ

2023-06-10 / 11:25
10
هبة بريس - وكالات

أفادت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن المغربي سفيان أمرابط لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي يفضل برشلونة على بايرن ميونخ.

ونقلت الصحيفة أن أمرابط على رادار بايرن ميونخ، لكن أولوية اللاعب ارتداء قميص برشلونة الموسم المقبل، وإذا لم يستطع تحقيق حلم اللعب لبرشلونة فقد ينتهي به الأمر في أتلتيكو مدريد.

وتم طرح خيار تعاقد برشلونة مع أمرابط منذ يناير الماضي، حيث اقترب اللاعب من الانضمام للنادي الكتالوني على سبيل الإعارة بخيار شراء، لكن فيورنتينا لم يقبل واعترض على رحيله.

والآن يبدو أن النادي الإيطالي سيكون على استعداد لبيعه بمبلغ أكبر من 20 مليون يورو ويدرس برشلونة حسم الصفقة على الرغم من أنه لم يتخذ قرارًا نهائيا.

وأشارت “سبورت” إلى أن تشافي مدرب برشلونة واضح في أنه يحتاج إلى لاعب محور على مستوى عالٍ، لكن بعض الأسماء التي يقترحها تشافي لا يستطيع برشلونة التعاقد معها.

وأكدت الصحيفة على أن أمرابط، البالغ من العمر 26 عاما، يظل الخيار الأكثر منطقية، على الرغم من أن كل شيء سيعتمد على بيع اللاعبين في برشلونة.

وينتهي عقد أمرابط مع فيورنتينا في يونيو 2024.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رسميا.. ريال مدريد يعلن عودة اللعب إبراهيم دياز

رسميا.. ريال مدريد يعلن عودة اللعب إبراهيم دياز

2023-06-10 / 14:35
Photo of “الكاف” يكشف عن شعار بطولة كأس أمم أفريقيا 2023

“الكاف” يكشف عن شعار بطولة كأس أمم أفريقيا 2023

2023-06-10 / 13:05
Photo of العين الإماراتي يتعاقد مع لاعب إسرائيلي

العين الإماراتي يتعاقد مع لاعب إسرائيلي

2023-06-09 / 22:36
Photo of رئيس ناد سعودي يفاوض مورينهو ويجتمع معه بلندن

رئيس ناد سعودي يفاوض مورينهو ويجتمع معه بلندن

2023-06-09 / 22:24
Photo of “الأسود” يبدأون استعداداتهم لمباراتي الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا

“الأسود” يبدأون استعداداتهم لمباراتي الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا

2023-06-09 / 22:12
Photo of موعد استئناف منافسات البطولة الاحترافية

موعد استئناف منافسات البطولة الاحترافية

2023-06-09 / 21:55
Photo of 3 عوامل ترجح كفة الوداد أمام الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

3 عوامل ترجح كفة الوداد أمام الأهلي في إياب…

2023-06-09 / 20:42
Photo of المغربي أنور التهامي يجدد عقده مع ريال بلد الوليد

المغربي أنور التهامي يجدد عقده مع ريال بلد الوليد

2023-06-09 / 19:56
Photo of تشافي يتواصل مع أمرابط بشأن إنضمامه إلى برشلونة

تشافي يتواصل مع أمرابط بشأن إنضمامه إلى برشلونة

2023-06-09 / 19:00
Photo of الفيفا: بيع مليون و32 ألفا و884 تذكرة لمونديال السيدات

الفيفا: بيع مليون و32 ألفا و884 تذكرة لمونديال السيدات

2023-06-09 / 12:18

‫10 تعليقات

  4. سفيان امرابط كان يحلم بالتعاقد مع برشلونة اكثر من اتليتيكو مدريد وبايرن ميونخ.وحتى ليفربول..

  5. أمرابط سفيان تعرض لعدة اصابات داخل الملاعب وكان يبدي روح قتالية وشرسة قوية ضد الخصم..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق