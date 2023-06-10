تازة..العثور على جث.ة طفل جرفته سيول الأمطار بمنطقة بويبلان
بعد عمليات بحث إستمرت أكثر من 16 ساعة من قبل مختلف المصالح الامنية والمحلية بسبب سيول الأمطار التي كانت تجرف معها الطين و الأوحال ، عثرت عناصر الوقاية المدنية والسلطة المحلية على جثة طفل يبلغ من العمر 14 عاماً في إحدى الأودية جرفته السيول التي ضربت جماعة بويبلان بإقليم تازة.
الطفل المتحدر من دوار لعري وعكراد بدوار تامطروشت عثر عليه متوفى داخل مجرى سيل في إحدى الأودية بذات المنطقة القريب من جبل بويبلان ، باغثته السيول القوية الناتجة عن التساقطات المطرية التي عرفتها المنطقة أول أمس الخميس، قبل أن تجرفه، مشيرة إلى أن صعوبة الأحوال الجوية المتقلبة والأمطار الغزيرة صعبت عملية البحث عنه، خاصة أن الوادي يصب في بحيرة تامدا و دائما ما يجد سكان مناطق تازة إلا تدخلات عامل الاقليم الذي أعطى الكثير لهذا الاقليم بعيدا عن البروطوكول ” جد متواضع ” .
كما أدت السيول إلى أضرار كبيرة لمختلف الأشجار المثمرة والخضروات ، فيما منتخبوا الاقليم في خبر كان في مثل هذه الكوارث الطبيعية، وقت الانتخابات يخرجون للدواوير بحثا عن الأصوات ووقت الكوارث يمكثون منازلهم ؟.
11 تعليقات
أسلوب ركيك جدا، ما هكذا تكون الصحافة المهنية:(منتخبوا)
الواد يصب….دائما ما يجد…الا تدخلات العامل !!!
اللهم ارحمه واغفر له وارزق اهله الصبر والسلوان..
يجب أخذ الحيطة والحذر في خصوصا عند العواصف والرعد لأن التيار المائي يحرق كل شيء أمامه..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم الطف بعبادك يارب العالمين..
تضرر المحصول الزراعي والفواكه الموسمية جراء السيول والفياضانات..
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة يارب العالمين..
هاته الفياضانات تسببت في خسائر كبيرة من قطاع مواشي و تضرر الفلاحة ..
اللهم لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه يارب العالمين..
خسائر بشرية وحيوانية عرفتها منطقة تازة .جرسيف . واد امليل بالبرد والفياضانات القوية ..
على الجماعات المحلية أن تبني اودية تحسبا وترقبا الفياضانات وكوارث الطبيعة ..
انا لله وانا اليه راجعون.ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..