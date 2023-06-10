تمثيليات دبلوماسية تشيد بدور المغرب في إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية

2023-06-10 / 10:02
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هبة بريس

أشادت العديد من التمثيليات الدبلوماسية المعتمدة في المغرب، بالدور الذي اضطلعت به المملكة من أجل إنجاح الحوار الليبي في إطار اللجنة المشتركة “6 + 6” والتزامها القوي بالانتقال السياسي السلمي في هذا البلد من خلال العملية الانتخابية.

وثمنت سفارتا بريطانيا العظمى وإيرلندا بالرباط، في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، احتضان المملكة لأشغال اللجنة المشتركة “6 + 6” المكلفـة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بهدف إعداد القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا.

كما أشادتا بالدور الذي تلعبه الدبلوماسية المغربية من أجل التوصل إلى توافق حول هذا الملف.

من جهتها، رحبت سفارة كرواتيا في المغرب بالجهود التي تبذلها المملكة لإنجاح حوار اللجنة المشتركة “6 + 6” والتوافق بهدف التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، مؤكدة “الالتزام القوي والإيجابي للمملكة لتحقيق انتقال سياسي سلمي في ليبيا من خلال العملية الانتخابية”.

وأشادت التمثيلية الدبلوماسية لبريطانيا العظمى في طرابلس، في بلاغ مشترك مع سفارات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بجهود اللجنة المشتركة “6 + 6” للتوصل إلى توافق، وذلك بعد أسبوعين من اللقاءات في المغرب حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها نهاية السنة.

وكانت اللجنة المشتركة “6+6” قد أعلنت، ليلة الثلاثاء/الأربعاء، عن توافق أعضائها، بعد أسبوعين من الاجتماعات في المغرب، حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الجارية.

ويأتي اجتماع بوزنيقة كامتداد لسلسلة لقاءات احتضنتها المملكة جمعت مختلف الأطراف الليبية من أجل تعميق النقاش حول السبل الكفيلة بتسوية الأزمة في هذا البلد وفق مقاربة تقوم على توفير الفضاء المناسب من أجل الحوار والتشاور البناء.

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‫10 تعليقات

  2. المغرب اخد على عاتقه المساهمة في اخراج ليبيا من ازمتها بشعار ليبيا لليبيين و نشكر و نثمن تقة الليبيين في المغرب ..

  3. بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده والديبلوماسية المغربية الحكيمة..

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