السعودية.. رفع كسوة الكعبة استعداداً لموسم الحج

2023-06-10 / 09:51
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هبة بريس - وكالات

بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مساء الجمعة، برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع، وذلك كما جرت عليه العادة السنوية استعداداً لموسم حج هذا العام.

وتأتي عملية رفع ستار الكعبة عن طريق مجموعة من المختصين من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وهي عبارة عن طي ستار الكعبة المكسوة بقطعة من الحرير الأسود المخطوط عليها آيات من القرآن الكريم للأعلى، لرفعها عن العبث، ولتكون فرصة سانحة للطائفين لرؤية أستار الكعبة مرفوعة، جريًا على العادة السنوية.

يُشار إلى أنه كانت ترفع أستار الكعبة المشرفة قديماً، ويستخدم اللون الأبيض كنوع من الإعلان عن دخول الحج والنسك، وذلك بحكم أنها الوسيلة الوحيدة آنذاك للدلالة على دخول وقت الشعيرة، بالإضافة إلى حماية الكسوة أثناء الموسم.

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‫10 تعليقات

  4. على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الاعتناء بالحجاج المغاربة حتى لا يتكرر سيناريو ما وقع في الاعوام الماضية..

  10. رفع الكسوة عن حجر لا يزيد شيئا للبشرية بملايين الدولارات في حين أن هناك بشر لم يجدوا كسوة يستروا بها أجسادهم.ولكن لترسيخ الخرافة في العقول فلا بأس من إنفاق الملايين والإستثمار في غباء المؤمنين بالخرافة

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