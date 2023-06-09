عصابة إجرامية تستدرج “أصحاب التطبيقات” قصد ” الكريساج “

2023-06-09 / 22:50
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية في كل من مدن تمارة والرباط والقنيطرة بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 يونيو الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و36 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالعنف والتي نجم عنها جريمة قتل عمد.

وكان المشتبه فيهم قد أقدموا على سرقة أربعة سيارات، باستخدام أسلوب إجرامي يتمثل في استدراج سائقين يمتهنون نقل الأشخاص عبر التطبيقات الهاتفية، حيث يعمدون لاصطحابهم إلى أماكن قروية وتعريضهم للسرقة تحت التهديد والعنف، مما تسبب في وفاة سائق إحدى السيارات جراء الاعتداء الجسدي الذي استهدفه.

كما تشير إجراءات البحث إلى أن المشتبه فيهم ارتكبوا كذلك عمليتين للسرقة باستعمال السيارات المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية، استهدفت هواتف محمولة ومنقولات شخصية مملوكة لضحيتين كانا يستجديان نقلهما مجانا بطريقة “AUTO STOP”.

وقد مكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية التي باشرتها مصالح الأمن من تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم بمدينتي تمارة والصخيرات، كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي عن حجز وثائق إدارية ومستندات في ملكية الضحايا.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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