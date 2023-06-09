رئيس ناد سعودي يفاوض مورينهو ويجتمع معه بلندن

هبة بريس _ رياضة

قالت صحيفة “عكاظ” السعودية، إن نادي الأهلي السعودي يفاوض المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو، لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر، قولها إن رئيس النادي الأهلي وليد معاذ، سيعقد اجتماعا مع مورينهو في العاصمة البريطانية لندن خلال ساعات.

وكان مورينهو تحدث عن رغبته في البقاء مع ناديه روما، رغم خسارته نهائي الدوري الأوروبي، وفشله في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

إلا أن وسائل إعلام أوروبية، استبعدت بقاء مورينهو لموسم إضافي مع روما الذي يعاني مع شح في النجوم، وتكرر إصابات لاعبيه.

ويسعى النادي الأهلي للاستفادة من استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على 75 بالمئة من أسهمه، والوعود التي تلقاها بضخ أموال طائلة في خزينته للتعاقد مع نجوم على طراز رفيع.

وارتبط اسم الأهلي بالنجم الكرواتي لوكا مودريتش، والجزائري رياض محرز، فيما يعد مورينهو آخر الأسماء التي ارتبطت بالنادي الذي يقع في مدينة جدة غربي المملكة

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