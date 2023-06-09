جريــ..مة مارتيل ..العثور على جــ..ـثة جديدة داخل القبو
هبة بريس – مكتب طنجة
تمكنت عناصر الشرطة التقنية والعلمية التابعة لولاية أمن تطوان، مساء اليوم الجمعة، من اكتشاف رفاث جثة ثانية تعود لشخص بالغ داخل قبو منزل بأحد الأحياء الشعبية بمدينة مرتيل.
وبحسب مصادر مطلعة فالجثة يرجع يرجح أنها تعود لابن السيدة التي ادعت اختفاء زوجها قبل 11 سنة، قبل أن يتم العثور عليه مدفونا بذات القبو.
وكانت مصالح الأمن قد قامت بتوقيف سيدة وشقيقها، للاشتباه في تورطهما في ارتكاب جريمة قتل عمد في حق الزوج وإخفاء معالم الجريمة التي تعود إلى سنة 2012.
وبحسب بلاغ أمني، فإنه يشتبه في تورط السيدة الموقوفة في قتل زوجها في سنة 2012، بمشاركة شقيقها، وذلك قبل أن تعمد لدفنه داخل مرأب المنزل وتتقدم ببحث لفائدة العائلة بدعوى أن الضحية اختفى في ظروف مجهولة، في محاولة لتضليل مسارات البحث وطمس معالم الجريمة.
وأضاف البلاغ بأن الأبحاث والتحريات الأولية أسفرت عن توقيف الزوجة باعتبارها المشتبه فيها الرئيسية، فضلا عن تحديد مكان تواجد بقايا جثة الهالك واستخراجها من مرأب منزلها الكائن بمدينة مرتيل.
وتم وضع المشتبه فيها وشقيقها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مدى تورط كل منهما في ارتكاب هذه الجريمة، وكذا توقيف كل من ثبت تورطه في المساهمة والمشاركة في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية، يضيف البلاغ ذاته.
10 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عقلي توقف نهائيا في لغز هاته الجريمة ..
إن كيدهن لعظيم . شىء لا يصدق جريمة شنعاء قتل شخصان من أفراد العائلة تحت القبو..
نريد تطبيق عليها حكم وشرع الله تعالى. الإعدام..
إنا لله وإنا إليه راجعون.اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جناتك يارب العالمين..
الروح عزيزة عند الله واخا الإنسان يحاول يخفي معالم الجثة والجريمة ولكن الحق يبان يبان …
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.زمان الغدر والقتل وسلم الدماء والقوي يأكل الضعيف..
اللهم انتقم منها اشد انتقام يارب العالمين..
الإعدام ثم الإعدام..
السجن مدى الحياة مع الأعمال الشاقة..
وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗۖ قَالُوٓاْ أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفۡسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ