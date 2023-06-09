جريــ..مة مارتيل ..العثور على جــ..ـثة جديدة داخل القبو

هبة بريس – مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة التقنية والعلمية التابعة لولاية أمن تطوان، مساء اليوم الجمعة، من اكتشاف رفاث جثة ثانية تعود لشخص بالغ داخل قبو منزل بأحد الأحياء الشعبية بمدينة مرتيل.

وبحسب مصادر مطلعة فالجثة يرجع يرجح أنها تعود لابن السيدة التي ادعت اختفاء زوجها قبل 11 سنة، قبل أن يتم العثور عليه مدفونا بذات القبو.

وكانت مصالح الأمن قد قامت بتوقيف سيدة وشقيقها، للاشتباه في تورطهما في ارتكاب جريمة قتل عمد في حق الزوج وإخفاء معالم الجريمة التي تعود إلى سنة 2012.

وبحسب بلاغ أمني، فإنه يشتبه في تورط السيدة الموقوفة في قتل زوجها في سنة 2012، بمشاركة شقيقها، وذلك قبل أن تعمد لدفنه داخل مرأب المنزل وتتقدم ببحث لفائدة العائلة بدعوى أن الضحية اختفى في ظروف مجهولة، في محاولة لتضليل مسارات البحث وطمس معالم الجريمة.

وأضاف البلاغ بأن الأبحاث والتحريات الأولية أسفرت عن توقيف الزوجة باعتبارها المشتبه فيها الرئيسية، فضلا عن تحديد مكان تواجد بقايا جثة الهالك واستخراجها من مرأب منزلها الكائن بمدينة مرتيل.

وتم وضع المشتبه فيها وشقيقها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مدى تورط كل منهما في ارتكاب هذه الجريمة، وكذا توقيف كل من ثبت تورطه في المساهمة والمشاركة في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية، يضيف البلاغ ذاته.

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