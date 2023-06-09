Turkish police block access to the Blue Mosque area after a blast in Istanbul's tourist hub of Sultanahmet on January 12, 2016. At least 10 people were killed and 15 wounded in a suspected terrorist attack in the main tourist hub of Turkey's largest city Istanbul, officials said. A powerful blast rocked the Sultanahmet neighbourhood which is home to Istanbul's biggest concentration of monuments and and is visited by tens of thousands of tourists every day. (Photo by OZAN KOSE / AFP)

تركيا تضبط مليار دولار مزيفة قبل إرسالها لأفريقيا

2023-06-09 / 21:17
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هبة بريس _ الرباط

قال مكتب حاكم إسطنبول، الجمعة، إن قوات الأمن التركية ضبطت مليار دولار مزيفة في المدينة، وألقت القبض على ستة أشخاص متورطين في العملية من بينهم مواطن غاني وثلاثة سويديين.

وأضاف المكتب أن قوات الأمن تعقّبت المشتبه بهم إلى مخزن في منطقة كاجيثان في إسطنبول، حيث ضبطت أوراقا نقدية مزيفة فئة 100 دولار، كان من المقرر إرسالها إلى دول أفريقية.

وفتّشت السلطات منازل المشتبه بهم وصادرت أموالهم ومجوهراتهم. وجرى إخطار القنصليتين السويدية والغانية.

وأشار المكتب إلى إن شحنة الأموال المزيفة المضبوطة هي الأكبر في تاريخ تركيا.

وتأتي هذه الحادثة بينما تعيش تركيا أزمة مالية، بفعل تراجع قيمة الليرة المحلية بشكل متواصل منذ عدة أشهر.

هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار، الأربعاء الماضي، بعد أكثر من أسبوع على إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب إردوغان.

وتراجعت العملة التي دعمها المصرف المركزي بصورة مكثفة قبل الانتخابات الرئاسية بنسبة سبعة في المئة إلى 23,15 ليرة للدولار.

ووصل تراجعها إلى 7,7% مقابل اليورو بعدما تخطت عتبة 25 ليرة لليورو الواحد الرمزية، مسجلة أكبر تراجع في يوم واحد منذ انهيارها أواخر 2021.

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‫2 تعليقات

  1. حسبنا الله ونعم الوكيل على بعض الموجرمين لم يعودو يعيشون بدون نصب او احتيال

  2. لابد من معاقبتهم بدون رحمة ولا شفقة ما اكترهم هؤلاء الموجرمين خطر على هده الكرة الأرضية وحتا علا بلدانهم

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