3 عوامل ترجح كفة الوداد أمام الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

هبة بريس : رياضة

يستضيف الوداد الرياضي ضيفه الأهلي المصري، بعد غد الأحد بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الوداد الرياضي موقعة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي في القاهرة بهدفين لواحد، لكن تبقى حظوظ الفريق المغربي في التتويج باللقب القاري قائمة بقوة.

ويستعرض معكم موقع “هبة بريس” أبرز العوامل التي ترجح كفة الوداد الرياضي في هذه المباراة :

عامل الاستقبال

يستفيد فريق الوداد الرياضي خلال موقعة الإياب من عاملي الأرض والجمهور وهو ما سيكون في مصلحة الفريق، إذ سيكون زملاء يحيى جبران مطالبون باستغلال الدعم الجماهيري واللعب في “دونور” لتعويض نتيجة الذهاب لتحقيق اللقب.

وينتظر أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا غفيرا من جانب جماهير الوداد الرياضي، إذ تبقى إقامة موقعة إياب النهائي بمدينة الدار البيضاء عاملا إيجابيا للغاية لفريق الوداد الرياضي.

امتياز الهدف خارج الديار

هدف تقليص الفارق الذي سجله الوداد الرياضي أمام الأهلي في مباراة الذهاب بالقاهرة يعتبر سلاحا هاما للفريق إن أحسن استغلاله، إذ بات الوداد مطالبا بتحقيق الفوز بهدف دون رد فقط من أجل تحقيق اللقب.

وأربك هدف سيف الدين بوهرة في مرمى الأهلي مكونات الفريق المصري خلال مباراة الذهاب، وهو ما سيضع ضغطا على لاعبي الفريق المصري وسيمنح دفعة معنوية لفريق الوداد من أجل استغلال هذا العامل.

تحدي الحفاظ على اللقب

يدخل الوداد المباراة بتحدي الحفاظ على اللقب، بعدما كان بطلا في نسخة العام الماضي، وستبحث كتيبة المدرب البلجيكي سفين فاندربروك عن تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي.

ويعتبر نهائي هذه السنة في دوري الأبطال تكرارا لنفس نهائي العام الماضي، حين التقى الفريقين في النهائي وكان اللقب من نصيب الوداد الرياضي، لذلك سيدافع الفريق المغربي عن حظوظه بشراسة للإبقاء على اللقب في المغرب.

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