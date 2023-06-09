رئيس الكنيست الإسرائيلي يؤكد على ضرورة تعميق التعاون مع المغرب

هبة بريس _ الرباط

أكد رئيس البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، أمير أوحانا، اليوم الجمعة بالرباط على ضرورة تعميق التعاون مع المغرب ليشمل مجالات حيوية.

وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن أوحانا، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة، شدد خلال مباحثات أجراها مع رئيس المجلس، النعم ميارة، على الأهمية القصوى التي يكتسيها قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، واصفا زيارته للمملكة، الأولى من نوعها لبلد عربي ومسلم، ب “الحدث المميز”.

واستحضر أوحانا في هذا السياق، الدور الريادي للملك محمد السادس، و التزامه الراسخ بتحقيق السلام في الشرق الأوسط ، مذكرا بالمواقف الواضحة للملك في هذا الصدد .

وفيما يخص قضية الصحراء، جدد رئيس الكنيست الإسرائيلي التأكيد على مغربيتها، مشيرا إلى أن هناك “مشاورات جادة بين المسؤولين الإسرائيليين، سيتم على إثرها اتخاذ قرار حاسم وسار بالنسبة للمغاربة في الأمد القريب”.

من جهته، ذكر ميارة بالدينامية التي تشهدها العلاقات بين المغرب وإسرائيل بفضل الجهود التي يبذلها الملك محمد السادس، مبرزا أن هذه الدينامية، تستمد قوتها من الروابط العريقة وارتباط الجالية اليهودية من أصل مغربي بالمملكة.

وفي هذا الإطار، أكد ميارة استعداد البرلمان المغربي للعمل سويا من أجل الرقي بعلاقات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين إلى مستوى الطموحات والتحديات المشتركة.

وقد شكل هذا اللقاء كذلك، فرصة سانحة قدم خلالها رئيس مجلس المستشارين شروحات عن عمل المجلس، وكذا تركيبته واختصاصاته الدستورية الواسعة، كما تطرق إلى الأدوار والهندسة الدستورية الجديدة للمجلس التي تميزت بتقوية تمثيلية مختلف التعبيرات السياسية والاقتصادية والنقابية والمجالية

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