“الحلوف”يوقع ضحايا بخريبكة ومستشفى الاقليم كان في الموعد

هبة بريس _ خريبكة

هاجم خنزير بري ساكنة ” دوار العمامرة ” ضواحي خريبكة ما اسفر عن اصابات وصفتها مصادر هبة بريس ب ” الخطيرة ” والتى على اثرها ادخل 4 ضحايا المستشفى الاقليمي

مصدر “هبة بر يس” كشف ان حالة طفل ذو 10 سنوات تبقى خطيرة مقارنة مع باقي الضحايا حيث استنفرت حالته الصحية كل الطاقم الطبي الذي تدخل بشكل مستعجل ومتكامل من اجل انقاذ الطفل المصاب بجروح على مستوى البطن و الوجة .

واكد مصدرنا ان عملية جراحية تمت على وجه السرعة لاعادة امعاء الطفل الى وضعها الاول فيما سيكون الأخير على موعد مع فحوصات دقيقة بمستشفيات البيضاء تستدعيها اصابات خطيرة على مستوى الوجه .

وفي الوقت الذي لا زالت حالة الطفل تستدعي الابقاء عليه بمصلحة “الانعاش” اكد مصدرنا ان الحالة الصحية لباقي الضحايا لا تستدعي ذلك وهم تحت المراقبة الطبية كل حسب حالته الصحية

واشار ذات المصدر ان سيدة من بين الضحايا غادرت المستشفى بعد خضوعها لفحوصات وتحاليل وهو الشيء الذي تم تعميمه على كل المصابين ..

ودرءا لكل التداعيات الصحية اكد مصدرنا ان الضحايا تم تلقيحهم ضد ” السعار ” بعدما تم التخلص من الخنزير البري .بتصفيته .

وفي الاطار ؛ قال مصدر اطلع على تفاصيل الإستنفار الذي قوبل به هذا الحادث المأساوي أنه يلزم بالفعل تقديم كل الشكر للادارة في شخص مديرها عبد الرحمان حروق وقسم المستعجلات وقسم التحاليل / قسم الاشعة / المجمع الجراحي وقسم الانعاش

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