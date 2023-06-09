عزيز اخنوش

في انتخابات 2021.. ” الأحرار” حصل على أزيد من 9 ملايير من المال العام

2023-06-09 / 20:06
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هبة بريس _ الرباط

بينت تقارير المجلس الأعلى للحسابات حول انتخابات مجلسي المستشارين والنواب والجماعات الترابية، أن مجموع الدعم العمومي الممنوح للهيئات المشاركة في هذه الاستحقاقات التي أجريت سنة 2021، ناهز 356 مليون درهم (35.6 مليار)،

وأوضحت تقارير المجلس أن حزب التجمع الوطني للأحرار حاز لوحده على ربع هذا الدعم، ما مكنه من دعم كل نفقات حملاته الانتخابية من المال العام، حيث توصل الحزب بأزيد من 92 مليون درهم (9.2 مليار سنتيم) من الدولة.

وتوزعت هذه الأموال بين دعم في انتخابات مجلس النواب فاق 36 مليون درهم، ودعم برسم انتخابات مجلس المستشارين قارب 3 ملايين درهم، ودعم ثالث فاق 53 مليون درهم برسم الانتخابات الجماعية.

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‫5 تعليقات

  2. ليس في القنافذ أملس. مازالت بعض الأحزاب بما فيها الحزب الذي ترأس الحكومة قبل الحكومة الحالية لم تسلم أموال الدعم العمومي التي لم تصرفها خلال الحملات الانتخابية السابقة .

  4. هذا في عهد سعد الدين العثماني.
    ومن أجل توضيح أكثر اعطونا أيضا ما حصلت عليه كل الأحزاب.
    او سانشره قريبا في تعليق ما.
    وشكرا

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