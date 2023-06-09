مصرع عامل مغربي بإيطاليا بعد سقوطه من علو 15 متر أثناء العمل
عبد اللطيف الباز - هبة بريس
لقي عامل مغربي حتفه، في حادثة شغل بضواحي مدينة أوديني بجنوب إيطاليا.
ووفق مصادر مطلعة، فإن هذا العامل المغربي يدعى قيد حياته (ع.س) يبلغ من العمر 43سنة، والذي يشتغل في أحد المعامل ، كان يهم في نظافة سقف المعمل على علو خمسة عشر متر وكان يزاول عمله بشكل اعتيادي قبل أن يفقد توازنه ويهوى من أعلى ورش ، ماتسبب في إصابته بجروح ورضوض متفاوتة الخطورة جراء قوة الصدمة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بعين المكان،وتدخلت الأطقم الطبية على الفور بعد الحادث، إلا أنهم فور وصولهم تأكدوا من وفاته.
وقد تم وضع جثة الهالك بمستودع الأموات بمستشفى المحلي ، فيما باشرت المصالح الأمنية تحرياتها للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث.
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8 تعليقات
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم ان لله وان اليه راجعون
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب العالمين هو وجميع المسلمين
قداء الله وقدره اجله هناك رحمة الله عليه والصبر لي اهله عليه وان لله وانا اليه راجعون
مات في عمله يرحمه الله ويتقبله عنده في جنات الفردوس الأعلى
الرحمة والمغفرة والعتق من النار والفردوس الأعلى له ولي جميع المسلمين والمسلمات
ياربي السلامة الله يرحمو ويغفر ليه ويسبر حبابو عليه طرف نتاع الخوبز فين داتو
يارب ندعو له ولي جميع المسلمين ان ترحمه وترحم الجميع بي رحماتك التي وسعت السماوات والأرض وان تجعلهم في الفردوس الأعلى من الجنة
ان لله وان اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا