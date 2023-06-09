تشافي يتواصل مع أمرابط بشأن إنضمامه إلى برشلونة
هبة بريس : رياضة
تواصل تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الإسباني مع الدولي المغربي سفيان أمرابط، متوسط ميدان فيورنتينا الإيطالي بشأن انضمام اللاعب إلى صفوف النادي الكاتلاني خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.
ووفقا لما أوردته صحيفة “سبورت” الموالية لنادي برشلونة فإن تشافي تواصل مع أمرابط كما أن اللاعب أبلغ مدرب برشلونة برغبته في اللعب للنادي الكاتلاني خلال الفترة القادمة.
ويضيف نفس المصدر أن هناك إجماعا على التعاقد مع أمرابط لتعويض بوسكيتش لدى كل من تشافي هيرنانديز وماثيو أليماني، خاصة في ظل صعوبة إتمام صفقة مارتن زوبيميندي، متوسط ميدان ريال سوسييداد.
ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
11
0
10 تعليقات
سفيان امرابط خط دفاع قوي نتمنى له الانضمام الى بارشلونا ..
تشافي يعرف سفيان امرابط جيدا وانه قوي ..
نريد رؤية هذا البطل في نادي انجليزي كبير..
مسيرة موفقة لسفيان امرابط الحصن القوي في الدفاع ..
نتمنى التوفيق لسفيان امرابط أسد الأطلس..
سفيان امرابط لديه عدة عروض أجنبية ..
سفيان لاعب رائع اريد ان اصفه بكلمات اكبر وصراحة لم أجد..
يجب عليه التعاقد مع اليفيربول او او البارصا لأن اداءه اصبح قوي ..
سفيان امرابط يسيل لعاب الأندية الأوروبية والانجليزية بعد مونديال قطر..
لاعب يتمتع بروح قتالية عالية وشغوف بكرة القدم..