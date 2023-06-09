تشافي يتواصل مع أمرابط بشأن إنضمامه إلى برشلونة

2023-06-09 / 19:00
10

هبة بريس : رياضة

تواصل تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الإسباني مع الدولي المغربي سفيان أمرابط، متوسط ميدان فيورنتينا الإيطالي بشأن انضمام اللاعب إلى صفوف النادي الكاتلاني خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لما أوردته صحيفة “سبورت” الموالية لنادي برشلونة فإن تشافي تواصل مع أمرابط كما أن اللاعب أبلغ مدرب برشلونة برغبته في اللعب للنادي الكاتلاني خلال الفترة القادمة.

ويضيف نفس المصدر أن هناك إجماعا على التعاقد مع أمرابط لتعويض بوسكيتش لدى كل من تشافي هيرنانديز وماثيو أليماني، خاصة في ظل صعوبة إتمام صفقة مارتن زوبيميندي، متوسط ميدان ريال سوسييداد.

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
11

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العين الإماراتي يتعاقد مع لاعب إسرائيلي

العين الإماراتي يتعاقد مع لاعب إسرائيلي

2023-06-09 / 22:36
Photo of رئيس ناد سعودي يفاوض مورينهو ويجتمع معه بلندن

رئيس ناد سعودي يفاوض مورينهو ويجتمع معه بلندن

2023-06-09 / 22:24
Photo of “الأسود” يبدأون استعداداتهم لمباراتي الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا

“الأسود” يبدأون استعداداتهم لمباراتي الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا

2023-06-09 / 22:12
Photo of موعد استئناف منافسات البطولة الاحترافية

موعد استئناف منافسات البطولة الاحترافية

2023-06-09 / 21:55
Photo of 3 عوامل ترجح كفة الوداد أمام الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

3 عوامل ترجح كفة الوداد أمام الأهلي في إياب…

2023-06-09 / 20:42
Photo of المغربي أنور التهامي يجدد عقده مع ريال بلد الوليد

المغربي أنور التهامي يجدد عقده مع ريال بلد الوليد

2023-06-09 / 19:56
Photo of الفيفا: بيع مليون و32 ألفا و884 تذكرة لمونديال السيدات

الفيفا: بيع مليون و32 ألفا و884 تذكرة لمونديال السيدات

2023-06-09 / 12:18
Photo of لتمديد عقده مع برشلونة.. تشافي يطلب 12 مليون يورو

لتمديد عقده مع برشلونة.. تشافي يطلب 12 مليون يورو

2023-06-09 / 11:33
Photo of دوري المؤتمر الأوروبي.. ” نايف أكرد” في التشكيلة المثالية

دوري المؤتمر الأوروبي.. ” نايف أكرد” في التشكيلة المثالية

2023-06-08 / 22:00
Photo of بايرن ميونيخ يقتحم سباق التعاقد مع سفيان أمرابط

بايرن ميونيخ يقتحم سباق التعاقد مع سفيان أمرابط

2023-06-08 / 19:44

‫10 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق