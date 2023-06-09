تشافي يتواصل مع أمرابط بشأن إنضمامه إلى برشلونة

هبة بريس : رياضة

تواصل تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الإسباني مع الدولي المغربي سفيان أمرابط، متوسط ميدان فيورنتينا الإيطالي بشأن انضمام اللاعب إلى صفوف النادي الكاتلاني خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لما أوردته صحيفة “سبورت” الموالية لنادي برشلونة فإن تشافي تواصل مع أمرابط كما أن اللاعب أبلغ مدرب برشلونة برغبته في اللعب للنادي الكاتلاني خلال الفترة القادمة.

ويضيف نفس المصدر أن هناك إجماعا على التعاقد مع أمرابط لتعويض بوسكيتش لدى كل من تشافي هيرنانديز وماثيو أليماني، خاصة في ظل صعوبة إتمام صفقة مارتن زوبيميندي، متوسط ميدان ريال سوسييداد.

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