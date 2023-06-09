المعرض الدولي للنشر والكتاب.. عدد الزوار يتجاوز 126 ألف شخص

هبة بريس

تجاوز عدد زوار الدورة ال28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، خلال أسبوعه الأول (2- 8 يونيو الجاري)، 126 ألف زائر، حسب ما أفادت وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

وأوضحت الوزارة أن عدد زوار المعرض خلال هذه الفترة بلغ 126 ألف و893 زائرا، مشيرة إلى أن عدد المتوافدين على المعرض يوم أمس الخميس بلغ 32 ألف و578 زائرا.

وتتواصل الدورة ال28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 11 يونيو الجاري.

وتعرف الدورة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بشراكة مع ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، مشاركة 737 عارضا، و661 كاتب ومفكر وشاعر مغربي وأجنبي.

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