الصورة تعبيرية

البيضاء.. السرقة وتعريض حياة مواطنين للخطر تجر 4 أشخاص للاعتقال

2023-06-09 / 16:59
1
هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 9 يونيو الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 14 و21 سنة، يشتبه في تورطهم في السرقة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وتعريض سلامة مستعملي الطريق للخطر.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في رشق مستعملي الطريق بالحجارة بغرض تعريضهم للسرقة وإلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات بحي “الوفاق”، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي تمكنت من توقيف أربعة من بين المشتبه فيهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف شخصين آخرين يشتبه في تورطهما في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إسبانيا.. غرق مهاجرين أرغمهما قادة قوارب على تكملة الرحلة سباحة

إسبانيا.. غرق مهاجرين أرغمهما قادة قوارب على تكملة الرحلة…

2023-06-09 / 18:47
Photo of تحديد موعد حفل “الكرة الذهبية 2023” وهؤلاء أبرز المرشحين

تحديد موعد حفل “الكرة الذهبية 2023” وهؤلاء أبرز المرشحين

2023-06-09 / 18:20
Photo of كورونا بالمغرب.. 102 إصابة جديدة خلال أسبوع

كورونا بالمغرب.. 102 إصابة جديدة خلال أسبوع

2023-06-09 / 17:46
Photo of المعرض الدولي للنشر والكتاب.. عدد الزوار يتجاوز 126 ألف شخص

المعرض الدولي للنشر والكتاب.. عدد الزوار يتجاوز 126 ألف…

2023-06-09 / 17:13
Photo of خلال آخر 24 ساعة.. تاوريرت تسجل أعلى مقاييس الأمطار

خلال آخر 24 ساعة.. تاوريرت تسجل أعلى مقاييس الأمطار

2023-06-09 / 16:39
Photo of “معرض الكتاب” يستقبل لقجع والركراكي ونجوم المنتخب الوطني

“معرض الكتاب” يستقبل لقجع والركراكي ونجوم المنتخب الوطني

2023-06-09 / 15:49
Photo of الصويرة : إنتشال جث.ة تلميذ غرق ببركة مائية

الصويرة : إنتشال جث.ة تلميذ غرق ببركة مائية

2023-06-09 / 14:34
Photo of الحاجب.. عضو جماعي ينصب على مواطنين بودادية سكنية بجماعة أيت نعمان

الحاجب.. عضو جماعي ينصب على مواطنين بودادية سكنية بجماعة…

2023-06-09 / 13:52
Photo of هبة بريس بسوق كيسر.. “الحولي موجود والثمن طالع والشاري قليل” + “فيديو”

هبة بريس بسوق كيسر.. “الحولي موجود والثمن طالع والشاري…

2023-06-09 / 13:31
Photo of الرشيدية : انعقاد الدورة الرابعة عشر للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للرشيدية – ميدلت

الرشيدية : انعقاد الدورة الرابعة عشر للمجلس الإداري للوكالة…

2023-06-09 / 13:12

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق