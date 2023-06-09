البيضاء.. السرقة وتعريض حياة مواطنين للخطر تجر 4 أشخاص للاعتقال

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 9 يونيو الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 14 و21 سنة، يشتبه في تورطهم في السرقة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وتعريض سلامة مستعملي الطريق للخطر.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في رشق مستعملي الطريق بالحجارة بغرض تعريضهم للسرقة وإلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات بحي “الوفاق”، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي تمكنت من توقيف أربعة من بين المشتبه فيهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف شخصين آخرين يشتبه في تورطهما في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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