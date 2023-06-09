زاكورة : غرق طفل بوادي درعة
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الصويرة : إنتشال جث.ة تلميذ غرق ببركة مائية

2023-06-09 / 14:34
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي تلميذ حتفه غرقا في بركة مائية وذلك بجماعة بوابوض إقليم الصويرة حوالي 69 كيلومترا عن مدينة شيشاوة.

وحسب ما أوردته مصادر محلية، فإن التلاميذ المنحدرين من دوار أيت ايدار بجماعة كريمات بدائرة مسكالة بإقليم الصويرة، قصدوا البركة المذكورة خلال خرجة ترفيهية بعد اجتيازهم امتحانات نهاية السنة.

وأضافت ذات المصادر أن الهالك البالغ قيد حياته من العمر 16 سنة نزل إلى البركة بغرض السباحة، لكنه اختفى عن أعين أصدقائه، ليكتشفوا فيما بعد أنه تعرض للغرق.

وعقب الواقعة، شهدت جماعة بوابوض حالة استنفار واسعة، إذ حلت بعين المكان الجهات المختصة التي أشرفت على انتشال جثمان الضحية ثم نقله لمستودع الأموات بمراكش.

وفي مقابل ذلك، فتحت عناصر الدرك الملكي بحثا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد الوقوف على ظروف وحيثيات الحادث.

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‫9 تعليقات

  3. على السلطات المحلية أن تأمن البرك المائية التي تشكل خطر على الصغار وكذا الكبار..

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