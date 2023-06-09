هبة بريس بسوق كيسر.. “الحولي موجود والثمن طالع والشاري قليل” + “فيديو”

محمد منفلوطي_ هبة بريس

غير بعيد عن مدينة سطات، في اتجاه منطقة البروج، يقع أكبر سوق أسبوعي بالمنطقة يدعى ” جمعة كيسر”، مركز تجاري يعد من أكبر النقط التجارية التي تستقطب الكسابة من تجار رؤوس الأغنام من مختلف الأقاليم.

” هبة بريس” حطت الرحال صباح اليوم الجمعة بهذا المرفق الحيوي الذي يعد من بين أعمدة مداخيل الجماعة، حيث الحركة مكتظة و”السوق عامر، والبهايم موحودة”…. ” المليح بثمانو، والعرض أكبر من الطلب، هكذا هي ارتسامات معظم ممن التقتهم الجريدة.

الأثمنة اليوم، عرفت انخفاضا ملموسا مقارنة مع الأيام القليلة الماضية، وقد تباينت ردود افعال الكسابة ومهنيي القطاع، بين متخوف من تواصل انخفاضها، وتأثيرها على وضعهم الاقتصادي لاسيما وأنهم عانوا كثيرا من ارتفاع الأسعار و غلاء الأعلاف، وبين آخرين يرون بأن السوق لازال في مراحله الأولى وأن ” الشاري” باقي مكينش، حيث كين لِغادي يشري دابا ولكن معندوش فين غيدير الحولي… كين لي كاري غير بيت مع الجيران” هكذا يقول محمد وهو ابن منطقة كيسر.

جالسنا بعض الفلاحين وممتهني حرفة الجزارة بإحدى الخيام المعدة لشرب الشاي، هناك طقوس أخرى وحكايات تروى، منهم من يرى في العيد لحظة ممتعة ومناسبة دينية مباركة ” كل واحد غادي يعيَّد على جهدو…والله سبحانه وتعالى غادي ينزل البركة…”، ومنهم من يرى في المناسبة فرصة مواتية لامتهان مهنة الجزارة بالعديد من المدن ذبحا وسلخا رغم بعدهم عن دفء الأسرة وعدم تقاسم البعض منهم مع ذويهم فرحة العيد، يقول مصطفى…

يقول مصطفى وهو فلاح ويمتهن الجزارة خلال هذه المناسبة: ” ” كين الصاير عند الفلاح والكساب أخويا، الله يكون في العون… العيد هاذ العام غادي يكون غالي شوية على الدرويش….

تفاصيل أخرى ضمن الربورطاج التالي:



ما رأيك؟ المجموع 14 آراء 2 12