فتاة مُسلمة كفيفة تحصل على الباز الذهبي في برنامج “أمريكا غوت تالنت” 

هبة بريس - وكالات

بعد عرضٍ أكثر من رائع، حصلت فتاة كفيفة، من إندونيسيا، على “الباز الذهبي” خلال مشاركتها في برنامج “America’s Got Talent” الشهير.

وخلال الحلقة الثانية من الموسم الثامن عشر من برنامج تلفزيون الواقع التنافسي الشهير America’s Got Talent، قدمت فتاة مُسلمة وكفيفة من إندونيسيا اسمها “بوتري أرياني”، أداءً لا يُنسى، دفعت خلاله سيمون كويل إلى الضغط على الباز الذهبي، وهو أول باز ذهبي يضغط عليه هذا الموسم.

الفتاة البالغة من العمر 17 عاماً، أكدت أنّ التحدي الأكبر لها هو أنّ الناس ينظرون إليها على أنها فتاة كفيفة وليست موسيقية، مضيفةً أنها عندما تغني تشعر بأنها نجمة كبيرة.

وتابعت: “حلمي هو أن أصبح أكبر ديفا في العالم مثل ويتني هيوستن وأفوز بجائزة الغرامي”.

وبعد ذلك، قامت المغنية الكفيفة بتقديم عرضها المكون من العزف على البيانو وغناء أغنيتها الأصلية التي أبهرت الجميع، الأمر الذي دفع سايمون إلى الطلب منها أن تقدم أغنية ثانية، قبل أن يضغط لها الباز الذهبي.

وعند نهاية العرض أكدت “بوتري أرياني” أنها لا تزال غير مصدقةٍ أنها واقفة على خشبة المسرح، مما دفع العديد من الجماهير الحاضرة إلى التأثر والبكاء.

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