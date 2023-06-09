قت.ل زوجته ثم انت،حر.. جريمة بشعة تهز البيضاء

2023-06-09 / 11:11
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هبة بريس - البيضاء

اهتزت منطقة الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الخميس، على وقع جريمة قتل بشعة.

وحسب شهود عيان، فقد أقدم المعني بالأمر على قتل زوجته داخل منزاها، قبل أن يعترض مسار شاحنة من الحجم الكبير وينتحر.

ووفق ذات الشهود، فالهالكين تركا ورائهما طفلين، لافتين أن أسباب الجريمة تظل مجهولة إلى حدود الساعة.

وفور علمها بالواقعة، انتقلت عناصر المصالح المختصة، الى عين المكان حيث تم نقل جثتي الهالكين الى مستودع الأموات، كما فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الواقعة.

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