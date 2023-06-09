بسبب “سماعات” الغش في الامتحان.. نقل تلميذتين إلى المستشفى ببني ملال
ع اللطيف بركة - هبة بريس
قالت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن المصالح الأمنية ببني ملال، تباشر تحقيقاتها حول قضية بيع ” سماعات الاذن ” وترويجها بين التلاميذ خلال امتحانات الباكلوريا ، مما تسبب في إصابة تلميذتين بعد محاولتهن للغش في امتحان اخر السنة.
ووفقًا لمصادر محلية، تم ضبط التلميذتين وهما يستخدمان سماعات التواصل “VIP” للغش في الامتحان، وتم توقيفهما من قبل لجنة المراقبة بعد ثبوت تورطهما ،مما دفع مدير المدرسة إلى استدعاء الشرطة للتحقيق في الحادث.
وتم نقل التلميذتين على وجه السرعة إلى قسم الطوارئ بالمستشفى الجهوي ابن رشد لإزالة سماعات التواصل اللاسلكية من أذنيهما بعد فشلهما في فعل ذلك.
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11 تعليقات
على الشرطة التحقيق مع الذين يروجون هاته السماعات التي تسبب الأذى..
يجب زجرهما ليكونا عبرة لغيرهم من التلاميذ.وذالك لعدم تكرار ذالك ..
مستوى التلاميذ مبني على الغش واشياء تافهة وعدم اعتمادهم على أنفسهم..
يجب استدعاء والي أمرهم للاستفسارهم عن ذالك ..
رغم تحذير وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي التلاميذ بمختلف اسلاكهم إلا أن ظاهرة الغش لازالت منتشرة بشكل كبير..
يجب اعتقال كل من يروج ويتاجر في هاته الأليات الغش..
الآباء هم المسؤولين عن تربية أبناءهم ..
مستوى متدني للتلاميذ واعتمادهم على الغش اي .مستقبل ينتظرهم..
تمنى إعادة النظر في مسألة الغش في الامتحانات وإخراج احكام زجرية في حق المخالفين..
من غشنا ليس منا..
مشكلتنا في التربية التي لا نسمع للاهتمام بها حسيس من الجميع والجهد كله منكب على التعليم…. اذا لم تكن هناك تربية لن يفيد التعليم في شيء….. التربية قبل التعليم ….. اذا ربينا تلامذتنا سوف لن نرى مثل هذه المآسي وغيرها كثير