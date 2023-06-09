شفشاون.. مطاردة تسفر عن حجز أطنان من المخدرات
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أكادير.. حجز طنين و48 كلغ من مخدر الشيرا

2023-06-09 / 09:19
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه على متن سيارة نفعية على مستوى المنطقة القروية “تكاديرت” بضواحي مدينة أكادير، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز 59 رزمة من مخدر الحشيش، بلغ مجموع وزنها طنين و48 كيلوغراما، فضلا عن حجز محركين مائيين.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه العملية في سياق المجهودات المكثفة، التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

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‫8 تعليقات

  3. رغم كل المجهودات المبذولة من طرف الشرطة الا وان هناك عصابات تنشط في الاتجار بالمخدرات..

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