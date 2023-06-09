طقس الجمعة.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2023-06-09 / 09:06
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، نزول أمطار متفرقة يحتمل أن تكون مصحوبة برعد فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والشمال الغربي للبلاد وشمال المنطقة الشرقية.

كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما محليا بالشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية للمملكة، فضلا عن تناثر بعض الغبار بداخل الأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 14 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و 24 درجة بكل من أقصى جنوب وجنوب شرق المملكة، وما بين 14 و 20 درجة في ما تبقى من الأرجاء.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستنخفض بالمنطقة الشرقية، بينما ستشهد ارتفاعا طفيفا بباقي أنحاء البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وعلى طول الساحل الأطلسي.

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