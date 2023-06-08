مع اقتراب العيد…”الفراقشية” يضربون بقلب مدينة سطات

هبة بريس _ م منفلوطي

محمد منفلوطي_ هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس، أن ضيعة فلاحية بالمدخل الشمالي لمدينة سطات بقلب المدار الحضري تعرضت لعملية سطو من قبل مجهولين، استولوا على عدد من رؤوس الأغنام، مما خلف حالة من الاستنفار بين المصالح الأمنية بالمدينة لاسيما وان العملية تزامنت وأجواء عيد الأضحى.

وتابعت ذات المصادر، أن المشتبه فيهم قاموا باقتحام الضيعة ليلة الأربعاء الخميس في ظروف شكلت موضوع بحث وتحقيق من قبل مصالح الأمن لفك كافة الظروف المرتبطة بالعملية، لاسيما وأن المشتبه فيهم، قاموا بتكسير أقفال حظيرة المواشي واقتادوا رؤوس الاغنام المستهدفة تمهيدا لنقلها على شكل دفعات عبر مركبات ذات محرك التي يعتقد أنها كانت مركونة بالمدخل الشرقي للمدينة.

وأضافت مصادرنا ، أن العملية، عجلت بتحرك العناصر الأمنية بناء على معلومات توصلت بها، مما جعل المحققين يسارعون الزمن لافشالها، أسفر ذلك عن توقيف أحد المشتبه فيهم وحجز ماتبقى من رؤوس الأغنام التي كانت تنتظر دورها من اجل نقلها، فيما لاذ آخرون بالفرار.

هذا ومن المرجح أن تكشف التحقيقات المعمقة التي ستباشرها المصالح الأمنية مع الموقوف، عن باقي هويات المشتبه فيهم الآخرين، في الوقت الذي امرت فيه النيابة العامة المختصة بإعادة رؤوس الأغنام المحجزة إلى أصحابها بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية.

وفي موضوع آخر، أكدت مصادر هبة بريس، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، تمكنت صباح اليوم الخميس من توقيف شخصين أحدهما مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث تم إخضاعهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بالمنطقة القروية “الزاوية الشرقاوية”، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 700 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل” وجرعات من مخدري “الكوكايين” و “البوفا”، علاوة على حجز سيارة ومجموعة من الأسلحة البيضاء.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن أحدهما يشكل موضوع العديد من مذكرات البحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بمدينتي برشيد وسطات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

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