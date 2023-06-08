دوري المؤتمر الأوروبي.. ” نايف أكرد” في التشكيلة المثالية

هبة بريس _ الرباط

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الخميس، عن التشكيلة المثالية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم 2022-2023، وقد تضمنت التشكيلة اسم المغربي نايف أكرد، قلب دفاع وست هام يونايتد الإنجليزي.

وساهم أكرد، بشكل كبير في تتويج وست هام باللقب الأوروبي، بعدما فاز الفريق الإنجليزي على فيورنتينا الإيطالي (2-1)، بالعاصمة التشيكية براغ.

في ما يلي التشكيلة المثالية لدوري المؤتمر الأوروبي 2022-2023..

– حراسة المرمى: ألفونس أريولا (وست هام يونايتد).

– خط الدفاع: دان ندوي (بازل)، نيكولا ميلينكوفيتش (فيورنتينا)، نايف أكرد (وست هام)، كريستيانو بيراغي (فيورنتينا).

– خط الوسط: أندي ديوف (بازل)، لوكاس باكيتا (وست هام)، ديكلان رايس (وست هام).

– خط الهجوم: نيكولاس غونزاليس (فيورنتينا)، مايكل أنطونيو (وست هام)، جارود بوين (وست هام).

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