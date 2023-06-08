“الكويت” تثمن جهود المغرب حيال القضية ” الليبية “

2023-06-08 / 21:52
4
هبة بريس _ الرباط

ثمنت الكويت الجهود المقدرة التي تقوم بها المملكة المغربية الشقيقة في إستضافة إجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبية (6+6) في مدينة بوزنيقة بالمغرب والتوصل إلى هذه التوافقات المهمه بين الأطراف الليبية.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية ، في بيان اليوم الخميس، عن ترحيبها الكويت بتوصل أعضاء اللجنة المشتركة المكلفة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبية إلى توافقات بشأن إعداد القوانين الإنتخابية الخاصة بتنظيم الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية العام الجاري.

كما أعربت عن تطلعها إلى أن تثمر هذه التوافقات خلال الأيام المقبلة في توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي على القوانين الإنتخابية بالشكل الذي يلبي آمال وطموحات الشعب الليبي الشقيق.

وأعلنت اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين (6+6 ) بإعداد القوانين الانتخابية ، بعد منتصف ليلة الثلاثاء – الأربعاء ببوزنيقة ، عن توافق أعضائها بشأن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الجارية، وذلك بعد نحو أسبوعين من الاجتماعات التي احتضنها المغرب.

ويأتي اجتماع بوزنيقة كامتداد لسلسلة لقاءات احتضنها المغرب جمعت مختلف الأطراف الليبية من أجل تعميق النقاش حول السبل الكفيلة بتسوية الأزمة في هذا البلد وفق مقاربة تقوم على توفير الفضاء المناسب من أجل الحوار والتشاور البناء.

وقد تمخض عن هذه الاجتماعات اتفاقيات مهمة من شأنها الدفع بمسلسل التسوية وعلى رأسها اتفاق الصخيرات (2015)، والاتفاق بين رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري في أكتوبر 2022 على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.

وتواصل المملكة المغربية جهودها من أجل إيجاد حل نهائي للأزمة الليبية بشكل يضمن وحدتها واستقرارها ونماءها من خلال تأييد مساعيها لإجراء الانتخابات في إطار شامل وتشاركي وبراغماتي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خبير ..تصريحات المسؤول الإسرائيلي “مهمة لمستقبل العلاقات بين البلدين “

خبير ..تصريحات المسؤول الإسرائيلي “مهمة لمستقبل العلاقات بين البلدين…

2023-06-08 / 21:26
Photo of بيتاس ..الحكومة تتعامل مع الاستثمار الأجنبي والوطني على قدم المساواة

بيتاس ..الحكومة تتعامل مع الاستثمار الأجنبي والوطني على قدم…

2023-06-08 / 18:35
Photo of بسبب الدراجي.. أوزين يراسل رئيس مجموعة BEIN الإعلامية

بسبب الدراجي.. أوزين يراسل رئيس مجموعة BEIN الإعلامية

2023-06-08 / 17:43
Photo of التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس النواب والكنيسيت الإسرائيلي

التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس النواب والكنيسيت الإسرائيلي

2023-06-08 / 17:11
Photo of الاتحاد الإفريقي يشيد باستضافة المغرب اجتماع لجنة “6 + 6” الليبية

الاتحاد الإفريقي يشيد باستضافة المغرب اجتماع لجنة “6 +…

2023-06-08 / 16:59
Photo of رئيس الكنيست يبرز دور الملك في الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

رئيس الكنيست يبرز دور الملك في الوساطة بين الفلسطينيين…

2023-06-08 / 15:58
Photo of رئيس الكنيست الإسرائيلي: “التاريخ يشهد أن الصحراء مغربية”

رئيس الكنيست الإسرائيلي: “التاريخ يشهد أن الصحراء مغربية”

2023-06-08 / 14:46
Photo of توافقات لجنة (6+6).. الأمم المتحدة تشكر المغرب على جهوده التيسيرية

توافقات لجنة (6+6).. الأمم المتحدة تشكر المغرب على جهوده…

2023-06-08 / 14:21
Photo of بايتاس: “الحكومة أخرجت قانون العقوبات البديلة بشجاعة وجرأة في وقت قصير”

بايتاس: “الحكومة أخرجت قانون العقوبات البديلة بشجاعة وجرأة في…

2023-06-08 / 13:56
Photo of امتحان المحاماة.. بايتاس: مؤسسة الوسيط قامت بعمل كبير جدا

امتحان المحاماة.. بايتاس: مؤسسة الوسيط قامت بعمل كبير جدا

2023-06-08 / 13:49

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق