مهدي فولان لهبة بريس :” لم يقع أي خلاف بيني و بين نرجس الحلاق”
نفى الفنان المغربي مهدي فولان خبر نشوف خلاف بينه وبين أم طفلته الفنانة المغربية نرجس الحلاق، مؤكدا أن علاقة طيبة تجمعهما حتى بعد الانفصال.
و قال فولان في تصريح خاص لجريدة هبة بريس، أنه لم يقع أي خلاف بينه و بين نرجس، وأن أزمتها الصحية بسبب عوامل عديدة منها الإرهاق و التعب.
وطمأن فولان متابعيه و محبي نرجس عن حالتها الصحية، مؤكدا أن وضعها الصحي مستقر :” نرجس الحمد لله مزيانة و كنستناو تخرج من المستشفى باش نمشيو لكازا”.
هذا و قد ضجت منصات التواصل الإجتماعي في وقت سابق بخبر نقل نرجس الحلاق إلى إحدى المصحات الخاصة بمدينة العيون على إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.
و تفاعل العديد من النشطاء و كذا زملائها الفنانين مع الخبر، لعل أبرزهم لطيفة رأفت التي حرصت على نشر “بوسط” عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، تطلب من خلاله الدعاء لها.
و قالت الفنانة ذاتها :”دعواتنا لفنانتنا المحبوبة نرجس الحلاق، الله يشفيها ويعافيها وترجع لبنتها فنة الكتكوتة بألف خير والله يطول فعمرها حتى تفرح بها، ما تشوفي شر حبيبيتي نرجس”.
تعليق واحد
باراكا من هاذ لحماق واش مابقا لينا غير المشاكيل ديا هاذ اشباه الفنانين مشاكيلنا كلها تحلات الله يعطينا وجوهكم شوفو المشاكيل و الازمات ديال الشعب وبعدوا على الخاوي