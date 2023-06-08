مهدي فولان لهبة بريس :” لم يقع أي خلاف بيني و بين نرجس الحلاق”
نفى الفنان المغربي مهدي فولان خبر نشوف خلاف بينه وبين أم طفلته الفنانة المغربية نرجس الحلاق، مؤكدا أن علاقة طيبة تجمعهما حتى بعد الانفصال.
و قال فولان في تصريح خاص لجريدة هبة بريس، أنه لم يقع أي خلاف بينه و بين نرجس، وأن أزمتها الصحية بسبب عوامل عديدة منها الإرهاق و التعب.
وطمأن فولان متابعيه و محبي نرجس عن حالتها الصحية، مؤكدا أن وضعها الصحي مستقر :” نرجس الحمد لله مزيانة و كنستناو تخرج من المستشفى باش نمشيو لكازا”.
هذا و قد ضجت منصات التواصل الإجتماعي في وقت سابق بخبر نقل نرجس الحلاق إلى إحدى المصحات الخاصة بمدينة العيون على إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.
و تفاعل العديد من النشطاء و كذا زملائها الفنانين مع الخبر، لعل أبرزهم لطيفة رأفت التي حرصت على نشر “بوسط” عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، تطلب من خلاله الدعاء لها.
و قالت الفنانة ذاتها :”دعواتنا لفنانتنا المحبوبة نرجس الحلاق، الله يشفيها ويعافيها وترجع لبنتها فنة الكتكوتة بألف خير والله يطول فعمرها حتى تفرح بها، ما تشوفي شر حبيبيتي نرجس”.