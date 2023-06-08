خبير ..تصريحات المسؤول الإسرائيلي “مهمة لمستقبل العلاقات بين البلدين “

2023-06-08 / 21:26
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هبة بريس _ الرباط

تمضي الحكومة الإسرائيلية نحو الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء بحسب ما كشفه رئيس الكنيست، أمير أوحنا، الخميس بالرباط، والذي أشار إلى أن “مشاورات جدية” تجري بين المسؤولين الإسرائيليين سيعلن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن نتائجها قريبا.

الخبير المغربي في العلاقات الدولية، حسن بلوان، قال أن زيارة رئيس الكنيست الإسرائيلي للمغرب “تمثل حدثا بارزا في تطور العلاقات بين البلدين”، خاصة وأنها تأتي بعد يوم واحد من زيارة مهمة أخرى لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي.

ويوضح بلوان أن ” تصريحات المسؤول الإسرائيلي “في غاية الأهمية لمستقبل العلاقات بين البلدين، حيث ترتبط بقضية الصحراء التي تشكل أولوية قصوى بالنسبة للدبلوماسية المغربية”.

وفي ظل التطورات الأخيرة والدينامية المتسارعة على مستوى العلاقات بين البلدين منذ إعادة العلاقات يشير المتحدث إلى الخرة أن “كل المؤشرات تدل على قرب إعلان رسمي من الحكومة الاسرائيلية يعترف بمغربية الصحراء ويدعم وحدة الأراضي المغربية”.

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