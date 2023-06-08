وزير الفلاحة يستقبل البرلماني وشاك ورؤساء جماعات بصفرو

ع محياوي _ هبة بريس

استقبل اليوم الخميس، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمقر الوزارة بالرباط، السيد حفيظ وشاك مرفوقا بالسيدات والسادة رؤساء بعض الجماعات الترابية بإقليم صفرو.

خلال هذا اللقاء، تمت مناقشة مجموعة من القضايا التي تهم اقليم صفرو في مقدمتها الخسائر الفلاحية الاخيرة التي لحقت مجموعة من الفلاحين بفعل التساقطات المطرية القوية هذه الأيام، حيث أعطى السيد الوزير تعليماته إلى الجهات المعنية قصد تحضير تقرير مفصل عن الأضرار الناجمة في اقرب فرصة من أجل مباشرة عملية التعويض والتخفيف من الاضرار.

اللقاء كان مناسبة كذلك للحديث عن مشكل مياه السقي وضعف الصبيب بمجموعة من الجماعات بالاقليم، حيث تم اقتراح الاستفادة من مياه سد علال الفاسي وسد مداز عبر القناة المائية التي تخترق مجموعة من الجماعات دون اي استفادة، بالإضافة إلى خلق مجاري مياه جديدة “الساقية” للمساهمة في تخفيف من آثار الجفاف، اللقاء تطرق كذلك إلى المسالك الطرقية بالاقليم وضرورة التعجيل بمجموعة من الطرقات قصد فك العزلة وتحسين ظروف التنقل والعيش بصفة عامة، بالإضافة إلى ضرورة اطلاق مشروع التشجير بالاقليم تحت اشراف الوزارة.

وبخصوص مدينة صفرو، تطرق السيد رشيد أحمد الشريف رئيس جماعة صفرو المشهود له بخدماته المتواصلة في تجربته الاولى سياسيا إلى مشروع المجزرة العصرية الإقليمية التي يطمح المجلس الحالي برئاسته إلى اخراجها هذه السنة في إطار اتفاقية شراكة بين جماعة صفرو ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بكلفة 23 مليون درهم على مساحة تقدر ب 7500 متر داخل تراب مدينة صفرو وبالتحديد قرب سوق الطرشة.

المجزرة الجديدة ستعرف مواصفات عالمية تراعي شروط السلامة الصحية وتستجيب لحاجيات جماعة صفرو والجماعات الترابية بالاقليم، حيث أكد السيد الوزير لرئيس الجماعة أن الأشغال ستنطلق بحول الله قبل متم هذه السنة

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