من بلجيكا…رئيس جامعة سطات يوقع اتفاقيتين لدعم اللغات

2023-06-08 / 20:29
0

محمد منفلوطي_ هبة بريس

من بلجيكا، أفلح الدكتور ” عبد اللطيف مكرم” رئيس جامعة الحسن الأول بسطات، في توقيع اتفاقيتي شراكة مع مجموعة المدارس العليا لنامير-لييج-لكسوبورك حول دعم عملية الإشهاد في اللغة لفائدة طلبة الجامعة وحول الحركية الدولية للطلبة المهندسين بالجامعة..

وكشف رئيس الجامعة في اتصال هاتفي مع هبة بريس، أن توقيع اتفاقيتي تعاون بين جامعة الحسن 1 و Haute École de‏ ‏Namur-Liège-Luxembourg‏ (بلجيكا) …. تتعلق الاتفاقية الأولى بشهادة اللغة (جميع المؤسسات الجامعية) والثانية تتعلق بكلية الهندسة ‏(ENSA) Berrechid تحت إشراف جامعة الحسن الأول حول الحراك الدولي لطلاب الهندسة ببلجيكا، توقيع اتفاقيتين بين

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بركان .. توقيف سائق حافلة للنقل الحضري متورط بالنصب والإحتيال

بركان .. توقيف سائق حافلة للنقل الحضري متورط بالنصب…

2023-06-08 / 19:41
Photo of البدراوي ل”هبة بريس” :”لم أستفد من أي دعم عمومي ولا علاقة لي بقطاع اللحوم الحمراء “

البدراوي ل”هبة بريس” :”لم أستفد من أي دعم عمومي…

2023-06-08 / 19:34
Photo of قنبلة تعود للفترة الاستعمارية تستنفر سلطات امزورن ضواحي الحسيمة

قنبلة تعود للفترة الاستعمارية تستنفر سلطات امزورن ضواحي الحسيمة

2023-06-08 / 19:14
Photo of تقرير .. معالجة % 96 من تظلمات الجالية المغربية

تقرير .. معالجة % 96 من تظلمات الجالية المغربية

2023-06-08 / 19:05
Photo of صفرو.. أزيد من 100 مستفيد من حملة طبية للجراحة العامة

صفرو.. أزيد من 100 مستفيد من حملة طبية للجراحة…

2023-06-08 / 18:49
Photo of بيتاس ..”العقوبات البديلة” خطوة مهمة نحو تعزيز صورة المغرب

بيتاس ..”العقوبات البديلة” خطوة مهمة نحو تعزيز صورة المغرب

2023-06-08 / 18:41
Photo of الحكومة تصادق على تعديلات قانونية جديدة لتحسين جودة الإيواء السياحي

الحكومة تصادق على تعديلات قانونية جديدة لتحسين جودة الإيواء…

2023-06-08 / 17:51
Photo of الحكومة تصادق على قانون “حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة”

الحكومة تصادق على قانون “حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة”

2023-06-08 / 16:48
Photo of سفارة الأردن بالرباط تعلن عن إطلاق خدمة التأشيرة الإلكترونية للمغاربة

سفارة الأردن بالرباط تعلن عن إطلاق خدمة التأشيرة الإلكترونية…

2023-06-08 / 16:39
Photo of بايتاس: أصحاب هذه التهم لن يستفيدوا من العقوبات البديلة

بايتاس: أصحاب هذه التهم لن يستفيدوا من العقوبات البديلة

2023-06-08 / 16:29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق