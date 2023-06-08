من بلجيكا…رئيس جامعة سطات يوقع اتفاقيتين لدعم اللغات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

من بلجيكا، أفلح الدكتور ” عبد اللطيف مكرم” رئيس جامعة الحسن الأول بسطات، في توقيع اتفاقيتي شراكة مع مجموعة المدارس العليا لنامير-لييج-لكسوبورك حول دعم عملية الإشهاد في اللغة لفائدة طلبة الجامعة وحول الحركية الدولية للطلبة المهندسين بالجامعة..

وكشف رئيس الجامعة في اتصال هاتفي مع هبة بريس، أن توقيع اتفاقيتي تعاون بين جامعة الحسن 1 و Haute École de‏ ‏Namur-Liège-Luxembourg‏ (بلجيكا) …. تتعلق الاتفاقية الأولى بشهادة اللغة (جميع المؤسسات الجامعية) والثانية تتعلق بكلية الهندسة ‏(ENSA) Berrechid تحت إشراف جامعة الحسن الأول حول الحراك الدولي لطلاب الهندسة ببلجيكا، توقيع اتفاقيتين بين

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0