بايرن ميونيخ يقتحم سباق التعاقد مع سفيان أمرابط

هبة بريس : رياضة

اقتحم نادي بايرن ميونيخ الألماني سباق التعاقد مع الدولي المغربي سفيان أمرابط، لاعب ارتكاز فيورنتينا الإيطالي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية.

وكشفت مصادر إعلامية ألمانية أن بايرن ميونيخ يضع سفيان أمرابط كخيار ثان في حالة فشل صفقة لاعب الوسط الإنجليزي ديكلان رايس، نجم وست هام يونايتد الإنجليزي.

ووفقا لنفس المصادر فإن بايرن ميونيخ معجب بسفيان أمرابط وبالمستويات المميزة التي قدمها هذا الموسم سواء مع فيورنتينا الإيطالي أو مع المنتخب الوطني المغربي.

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