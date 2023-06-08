بايرن ميونيخ يقتحم سباق التعاقد مع سفيان أمرابط

2023-06-08 / 19:44
0

هبة بريس : رياضة

اقتحم نادي بايرن ميونيخ الألماني سباق التعاقد مع الدولي المغربي سفيان أمرابط، لاعب ارتكاز فيورنتينا الإيطالي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية.

وكشفت مصادر إعلامية ألمانية أن بايرن ميونيخ يضع سفيان أمرابط كخيار ثان في حالة فشل صفقة لاعب الوسط الإنجليزي ديكلان رايس، نجم وست هام يونايتد الإنجليزي.

ووفقا لنفس المصادر فإن بايرن ميونيخ معجب بسفيان أمرابط وبالمستويات المميزة التي قدمها هذا الموسم سواء مع فيورنتينا الإيطالي أو مع المنتخب الوطني المغربي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 6 معلومات عن المدرب الجديد للرجاء الرياضي جوزيف زينباور

6 معلومات عن المدرب الجديد للرجاء الرياضي جوزيف زينباور

2023-06-08 / 18:24
Photo of الرجاء يعلن عن مدربه الجديد

الرجاء يعلن عن مدربه الجديد

2023-06-08 / 18:12
Photo of اجتماعات أمنية ماراطونية تستبق قمة الوداد و الأهلي في نهائي العصبة

اجتماعات أمنية ماراطونية تستبق قمة الوداد و الأهلي في…

2023-06-08 / 17:28
Photo of شغف المغاربة بأسود الأطلس ينعش السوق السوداء بعد نفاذ التذاكر في وقت قياسي

شغف المغاربة بأسود الأطلس ينعش السوق السوداء بعد نفاذ…

2023-06-08 / 16:14
Photo of كأس العالم لكرة القدم السداسية: المغرب يتفوق على جورجيا

كأس العالم لكرة القدم السداسية: المغرب يتفوق على جورجيا

2023-06-08 / 10:10
Photo of برشلونة: “نتفهم قرار ميسي ونحترمه”

برشلونة: “نتفهم قرار ميسي ونحترمه”

2023-06-08 / 09:25
Photo of لقجع : النتائج الإيجابية التي حققتها الكرة المغربية تندرج في إطار تفعيل رؤية الملك

لقجع : النتائج الإيجابية التي حققتها الكرة المغربية تندرج…

2023-06-07 / 23:28
Photo of وست هام يحرز اللقب على حساب فيورنتينا

وست هام يحرز اللقب على حساب فيورنتينا

2023-06-07 / 23:04
Photo of أكرد يتفوق على أمرابط ويتوج مع وست هام بطلا لدوري المؤتمر الأوروبي

أكرد يتفوق على أمرابط ويتوج مع وست هام بطلا…

2023-06-07 / 22:03
Photo of “ميسي” يخرج عن صمته و يتحدث عن برشلونة ويكشف مستقبله

“ميسي” يخرج عن صمته و يتحدث عن برشلونة ويكشف…

2023-06-07 / 20:35

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق