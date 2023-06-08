بركان .. توقيف سائق حافلة للنقل الحضري متورط بالنصب والإحتيال

هبة بريس : وجدة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بركان، زوال اليوم الخميس 8 يونيو الجاري، من توقيف سائق حافلة للنقل الحضري، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على تعريض تسع سيدات للنصب والاحتيال بدعوى تهجيرهم لأوروبا باستعمال عقود وهمية للعمل في ضيعات فلاحية، حيث قام بسلبهن مبالغ مالية سلمت له على سبيل التسبيق، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويته وتوقيفه بمدينة بركان.

وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيه من العثور بحوزته على 19 جواز سفر ومجموعة من الوثائق الإدارية والصور الفوتوغرافية التي تخص الغير، والتي يشتبه في كونها تعود لضحايا مفترضين.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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