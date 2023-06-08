البدراوي ل”هبة بريس” :”لم أستفد من أي دعم عمومي ولا علاقة لي بقطاع اللحوم الحمراء “

2023-06-08 / 19:34
1
هبة بريس _ الرباط

نفى عزيز البدراوي الرئيس المدير العام شركة أوزون للنظافة والرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، الأخبار الرائجة ببعض المنابر الإعلامية حول استدعائه لمقر الفرقة الوطنية للتحقيق معه حول شكاية تتعلق باستفادته من دعم عمومي موجه لمربي الأبقار والعجول .

وأوضح البدراوي في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أنه استدعاؤه جاء في إطار بحث مسطري يخص الغير، ولا علاقة له بما تم الترويج إليه، مشدداً على أنه خبر كاذب ومردود على أصحابه، كما أن استفادة ضيعته من دعم عمومي، هو أيضا خبر لا أساس لها من الصحة، ومجرد أكاذيب وافتراءات من طرف بعض الأطراف التي تسعى للنيل من سمعته .

وأضاف عزيز البدراوي في ذات التصريح أنه لا علاقة له لا من قريب أو بعيد بقطاع اللحوم الحمراء، ولا بالجمعية موضوع الشكاية المشار إليها بهذه المنابر، مشدداً في ذات السياق أنه لم يسبق له الاستفادة من أي دعم مالي في هذا المجال.

وأكد عزيز البدراوي، نيته مقاضاة بعض المنابر الإعلامية التي نشرت الخبر دون التأكد من صحته، وأيضا لعدم إعمالها بمبدأ الرأي والرأي الآخر

ما رأيك؟
المجموع 14 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصويرة : إنتشال جث.ة تلميذ غرق ببركة مائية

الصويرة : إنتشال جث.ة تلميذ غرق ببركة مائية

2023-06-09 / 14:34
Photo of الحاجب.. عضو جماعي ينصب على مواطنين بودادية سكنية بجماعة أيت نعمان

الحاجب.. عضو جماعي ينصب على مواطنين بودادية سكنية بجماعة…

2023-06-09 / 13:52
Photo of هبة بريس بسوق كيسر.. “الحولي موجود والثمن طالع والشاري قليل” + “فيديو”

هبة بريس بسوق كيسر.. “الحولي موجود والثمن طالع والشاري…

2023-06-09 / 13:31
Photo of الرشيدية : انعقاد الدورة الرابعة عشر للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للرشيدية – ميدلت

الرشيدية : انعقاد الدورة الرابعة عشر للمجلس الإداري للوكالة…

2023-06-09 / 13:12
Photo of بسبب “سماعات” الغش في الامتحان.. نقل تلميذتين إلى المستشفى ببني ملال

بسبب “سماعات” الغش في الامتحان.. نقل تلميذتين إلى المستشفى…

2023-06-09 / 10:48
Photo of رئيس جماعة اجزناية يتفقد ورش تهيئة “واد اجزناية ” للحماية من أخطار الفيضانات

رئيس جماعة اجزناية يتفقد ورش تهيئة “واد اجزناية ”…

2023-06-09 / 09:28
Photo of أكادير.. حجز طنين و48 كلغ من مخدر الشيرا

أكادير.. حجز طنين و48 كلغ من مخدر الشيرا

2023-06-09 / 09:19
Photo of طقس الجمعة.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

طقس الجمعة.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2023-06-09 / 09:06
Photo of مع اقتراب العيد…”الفراقشية” يضربون بقلب مدينة سطات

مع اقتراب العيد…”الفراقشية” يضربون بقلب مدينة سطات

2023-06-08 / 22:20
Photo of الأسد الأفريقي 2023.. تمرين بأكادير للتقييم

الأسد الأفريقي 2023.. تمرين بأكادير للتقييم

2023-06-08 / 20:55

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق