البدراوي ل”هبة بريس” :”لم أستفد من أي دعم عمومي ولا علاقة لي بقطاع اللحوم الحمراء “

هبة بريس _ الرباط

نفى عزيز البدراوي الرئيس المدير العام شركة أوزون للنظافة والرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، الأخبار الرائجة ببعض المنابر الإعلامية حول استدعائه لمقر الفرقة الوطنية للتحقيق معه حول شكاية تتعلق باستفادته من دعم عمومي موجه لمربي الأبقار والعجول .

وأوضح البدراوي في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أنه استدعاؤه جاء في إطار بحث مسطري يخص الغير، ولا علاقة له بما تم الترويج إليه، مشدداً على أنه خبر كاذب ومردود على أصحابه، كما أن استفادة ضيعته من دعم عمومي، هو أيضا خبر لا أساس لها من الصحة، ومجرد أكاذيب وافتراءات من طرف بعض الأطراف التي تسعى للنيل من سمعته .

وأضاف عزيز البدراوي في ذات التصريح أنه لا علاقة له لا من قريب أو بعيد بقطاع اللحوم الحمراء، ولا بالجمعية موضوع الشكاية المشار إليها بهذه المنابر، مشدداً في ذات السياق أنه لم يسبق له الاستفادة من أي دعم مالي في هذا المجال.

وأكد عزيز البدراوي، نيته مقاضاة بعض المنابر الإعلامية التي نشرت الخبر دون التأكد من صحته، وأيضا لعدم إعمالها بمبدأ الرأي والرأي الآخر

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