بايتاس: أصحاب هذه التهم لن يستفيدوا من العقوبات البديلة

2023-06-08 / 16:29
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هبة بريس - الرباط

استعرص الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، تفاصيل قانون العقوبات البديلة المصادق عليه في المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس.

وذكر الوزير، في معرض رده على أسئلة الصحفيين في الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي، أن الإمكانيات الموجودة اليوم في العقوبات البديلة، هي فرصة يمكن أن يقدمها القاضي بناءا على سلطة تقديرية عبر المنفعة العامة والمراقبة الالكترونية أو بعض التدابير العلاجية وغيرها.

وكشف المسؤول الحكومي، عن التهم التي لا يستفيد أصحابها من العقوبات البديلة والمتمثلة في تهم الإرهاب وأمن الدولة والاتجار في البشر والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والاغتصاب، والاختلاس والرشوة، وتبديد الأموال العمومية، واستغلال النفوذ وغيرها.

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تعليق واحد

  1. يقول من مغاربة العالم مضلوم ومهان من طرف الوكيل العام السابق بورزازات اب سنة ٢٠١١بورزازات وما اكترهم ضحاياه:

    ولكن لمادا لا يحاسب الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم واهان المواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين

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