بايتاس: أصحاب هذه التهم لن يستفيدوا من العقوبات البديلة

هبة بريس - الرباط

استعرص الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، تفاصيل قانون العقوبات البديلة المصادق عليه في المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس.

وذكر الوزير، في معرض رده على أسئلة الصحفيين في الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي، أن الإمكانيات الموجودة اليوم في العقوبات البديلة، هي فرصة يمكن أن يقدمها القاضي بناءا على سلطة تقديرية عبر المنفعة العامة والمراقبة الالكترونية أو بعض التدابير العلاجية وغيرها.

وكشف المسؤول الحكومي، عن التهم التي لا يستفيد أصحابها من العقوبات البديلة والمتمثلة في تهم الإرهاب وأمن الدولة والاتجار في البشر والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والاغتصاب، والاختلاس والرشوة، وتبديد الأموال العمومية، واستغلال النفوذ وغيرها.

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