قنبلة تعود للفترة الاستعمارية تستنفر سلطات امزورن ضواحي الحسيمة

2023-06-08 / 19:14
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هبة بريس – مكتب طنجة

عثر أمس الأربعاء على قنبلة مدفونة بأحد شوارع مدينة امزورن، أثناء عملية حفر لاصلاح قنوات الماء الصالح للشرب .

وبحسب مصادرنا فقد تم اكتشاف القنبلة التي تعود للفترة الاستعمارية عن طريق الصدفة خلال عملية حفر لاصلاح قنوات الماء .

وأضافت المصادر ان الواقعة استنفرت السلطات المحلية حيث تم اخطار فرقة تنتمي للقوات المسلحة الملكية التي عملت على نقل القنبلة القديمة لابطال مفعولها .

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‫9 تعليقات

  9. المقاومين وأعضاء جيش التحرير قديما كانوا ينصبون الكمين من أجل اطاحت المستعمر حتى تم القضاء عليه..

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