قنبلة تعود للفترة الاستعمارية تستنفر سلطات امزورن ضواحي الحسيمة
هبة بريس – مكتب طنجة
عثر أمس الأربعاء على قنبلة مدفونة بأحد شوارع مدينة امزورن، أثناء عملية حفر لاصلاح قنوات الماء الصالح للشرب .
وبحسب مصادرنا فقد تم اكتشاف القنبلة التي تعود للفترة الاستعمارية عن طريق الصدفة خلال عملية حفر لاصلاح قنوات الماء .
وأضافت المصادر ان الواقعة استنفرت السلطات المحلية حيث تم اخطار فرقة تنتمي للقوات المسلحة الملكية التي عملت على نقل القنبلة القديمة لابطال مفعولها .
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9 تعليقات
قنبلة تعود لقرون مضت ..
اللهم احفظ بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن..
تحية تقدير واحترام للقوات المسلحة الملكية المغربية ..
هناك فرق متخصصة في القنابل والمتفجرات لها الاختصاص في ذالك ..
تحية وتقدير واحترام للسلطة المحلية في الحسيمة ..
يجب ابعادها لمكان بعيد حتى لا تشكل أي اذى للناس ..
اللهم احفظ القوات المسلحة الملكية حامية الحدود وأراضي الوطن..
تحية تقدير واحترام للأعين الساهرة على أمن وسلامة المواطنين …
المقاومين وأعضاء جيش التحرير قديما كانوا ينصبون الكمين من أجل اطاحت المستعمر حتى تم القضاء عليه..