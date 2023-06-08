صفرو.. أزيد من 100 مستفيد من حملة طبية للجراحة العامة

2023-06-08 / 18:49
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هبة بريس _ الرباط

انطلقت اليوم الخميس بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بصفرو حملة طبية للجراحة العامة يستفيد من خدماتها أزيد من 100 شخص، تنظمها المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشراكة مع عمالة الإقليم والمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.

ويتضمن برنامج الحملة الطبية، المنظمة على مدى ثلاثة أيام بتعاون مع عدد من الفعاليات الجمعوية، تحت إشراف طاقم طبي متخصص من المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، إجراء نحو 100 عملية جراحية تهم، على الخصوص، المرارة وأمراض البواسير والفتاق والجراحة العامة.

وتندرج الحملة في إطار الجهود الرامية إلى تقليص مواعيد الانتظار وتقريب الخدمات العلاجات المختصة من ساكنة مختلف الجماعات الترابية التابعة لإقليم صفرو، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء وقناتها الإخبارية M24 ، أفاد المندوب الإقليمي للصحة والحماية الإجتماعية بصفرو، عبد النعيم حماموش، بأن هذه الحملة الطبية التي تعتبر الثانية من نوعها بعد حملة سابقة خصصت لجراحة الحلق والحنجرة، تروم تقليص مواعيد انتظار المرضى التي تصل أحيانا لعدة شهور والوصول إلى صفر موعد.

من جهته، أوضح الدكتور سعيد ايت بن حدو، اختصاصي في الجراحة بمستشفى محمد الخامس بصفرو، أن الحملة يشرف عليها أساتذة أطباء من المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء بتعاون مع أطباء قسم الجراحة بالمستشفى الإقليمي لصفرو، وتستهدف إجراء حوالي 100 عملية جراحية.

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