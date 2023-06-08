6 معلومات عن المدرب الجديد للرجاء الرياضي جوزيف زينباور

2023-06-08 / 18:24
11

هبة بريس : رياضة

أعلن الرجاء الرياضي، مساء اليوم الخميس، تعاقده مع المدرب الألماني جوزيف زينباور خلفا للتونسي منذر الكبير الذي أقيل من منصبه.

ويقدم لكم موقع “هبة بريس” 6 معلومات عن جوزيف زينباور لتقريبكم من الربان الجديد للفريق الأخضر :

1 – من مواليد سنة 1970 (53 سنة) بمدينة شفاندورف الألمانية.

2 – خلال فترة لاعبه كان لاعبا للوسط وقد جاور عدة أندية ألمانية أبرزها ماينز وريغنسبورغ وقد اعتزل اللعب سنة 2005.

3 – مشواره كمدرب بدأ مع رديف كارلسروه سنة 2012 ثم رديف هامبورغ  قبل أن يتولى تدريب الفريق الأول لماهبورغ سنة 2014، وبعدما خاض تجربة مع سنت غالين السويسري سنة 2015 وانضم بعدها لتدريب أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي سنة 2019 وقاده إلى غاية 2021.

4 – آخر محطة تدريبه له كانت مع لوكوموتيف موسكو الروسي ما بين 1 يوليوز 2022 و8 أكتوبر 2022، وقد قاد الفريق الروسي في 15 مباراة، حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 3 وخسر 8 مباريات.

5 – يملك المدرب الجديد للرجاء الرياضي لقبا واحدا في مشواره التدريبي وهو كأس جنوب أفريقيا الذي حققه مع أورلاندو بيراتس سنة 2021.

6 – يعتبر من المدربين الذين يميلون إلى اللعب الهجومي، حيث يفضل دائما الاعتماد على خطط هجومية في المباريات.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of التشكيلة المحتملة للوداد الرياضي أمام الأهلي في إياب نهائي دوري الأبطال

التشكيلة المحتملة للوداد الرياضي أمام الأهلي في إياب نهائي…

2023-06-10 / 22:24
Photo of مانشستر سيتي يفوز على إنتر ويتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي يفوز على إنتر ويتوج بلقب دوري أبطال…

2023-06-10 / 22:02
Photo of المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يفوز على كوت ديفوار

المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يفوز على كوت…

2023-06-10 / 20:58
Photo of 7 معلومات عن يوسف مالح العائد إلى صفوف المنتخب الوطني المغربي

7 معلومات عن يوسف مالح العائد إلى صفوف المنتخب…

2023-06-10 / 20:51
Photo of الركراكي: علينا أن نشكر الملك لإحداثه أكاديمية محمد السادس لكرة القدم

الركراكي: علينا أن نشكر الملك لإحداثه أكاديمية محمد السادس…

2023-06-10 / 19:48
Photo of تيسودالي يبدي سعادته بالعودة إلى المنتخب.. ويؤكد :”هدفنا القادم هو التتويج بكأس أفريقيا”

تيسودالي يبدي سعادته بالعودة إلى المنتخب.. ويؤكد :”هدفنا القادم…

2023-06-10 / 19:25
Photo of برلين 2023 .. الأولمبياد الخاص المغربي يختتم استعداداته

برلين 2023 .. الأولمبياد الخاص المغربي يختتم استعداداته

2023-06-10 / 17:44
Photo of رسميا.. ريال مدريد يعلن عودة اللعب إبراهيم دياز

رسميا.. ريال مدريد يعلن عودة اللعب إبراهيم دياز

2023-06-10 / 14:35
Photo of “الكاف” يكشف عن شعار بطولة كأس أمم أفريقيا 2023

“الكاف” يكشف عن شعار بطولة كأس أمم أفريقيا 2023

2023-06-10 / 13:05
Photo of صحيفة إسبانية: سفيان أمرابط يفضل برشلونة وأتلتيكو مدريد على بايرن ميونخ

صحيفة إسبانية: سفيان أمرابط يفضل برشلونة وأتلتيكو مدريد على…

2023-06-10 / 11:25

‫11 تعليقات

  3. شكرا الرئيس محمد بودريقة الذي في عهده حقق الرجاء عدة ألقاب وغادر وعاد الأن بقوة ونتمنى ان تكون عودة ميمونة..

  6. على يقين ان نادي الرجاء الرياضي سيعود قويا وعلى السيد بودريقة ادخال العناصر القوية هناك من اللاعبيين من لا يجيد اللعب ..

  8. مسيرة موفقة للمدرب الألماني الجديد ونتمنى من اللاعبيين التفاعل معه بقوة ..

  10. موفق ان شاء الله تعالى وهنيئا لنا بهذا المدرب الجديد الذي خلف منذر الكبير بعد أزمة صحية ألمت به ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق