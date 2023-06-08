6 معلومات عن المدرب الجديد للرجاء الرياضي جوزيف زينباور
هبة بريس : رياضة
أعلن الرجاء الرياضي، مساء اليوم الخميس، تعاقده مع المدرب الألماني جوزيف زينباور خلفا للتونسي منذر الكبير الذي أقيل من منصبه.
ويقدم لكم موقع “هبة بريس” 6 معلومات عن جوزيف زينباور لتقريبكم من الربان الجديد للفريق الأخضر :
1 – من مواليد سنة 1970 (53 سنة) بمدينة شفاندورف الألمانية.
2 – خلال فترة لاعبه كان لاعبا للوسط وقد جاور عدة أندية ألمانية أبرزها ماينز وريغنسبورغ وقد اعتزل اللعب سنة 2005.
3 – مشواره كمدرب بدأ مع رديف كارلسروه سنة 2012 ثم رديف هامبورغ قبل أن يتولى تدريب الفريق الأول لماهبورغ سنة 2014، وبعدما خاض تجربة مع سنت غالين السويسري سنة 2015 وانضم بعدها لتدريب أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي سنة 2019 وقاده إلى غاية 2021.
4 – آخر محطة تدريبه له كانت مع لوكوموتيف موسكو الروسي ما بين 1 يوليوز 2022 و8 أكتوبر 2022، وقد قاد الفريق الروسي في 15 مباراة، حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 3 وخسر 8 مباريات.
5 – يملك المدرب الجديد للرجاء الرياضي لقبا واحدا في مشواره التدريبي وهو كأس جنوب أفريقيا الذي حققه مع أورلاندو بيراتس سنة 2021.
6 – يعتبر من المدربين الذين يميلون إلى اللعب الهجومي، حيث يفضل دائما الاعتماد على خطط هجومية في المباريات.
11 تعليقات
نتمنى التوفيق والنجاح والسداد للمدرب الجديد وان يكون عند حسن ظن الجميع..
الرجاء الرياضي تراجع كثيرا في الترتيب ونتمنى ان يعود بقوة كما كان سابقا..
شكرا الرئيس محمد بودريقة الذي في عهده حقق الرجاء عدة ألقاب وغادر وعاد الأن بقوة ونتمنى ان تكون عودة ميمونة..
اللهم يسر واجعله خير خلف لخير سلف..
المدرب الجديد له لقب احرزه في افريقيا ونتمنى معه الخير ..
على يقين ان نادي الرجاء الرياضي سيعود قويا وعلى السيد بودريقة ادخال العناصر القوية هناك من اللاعبيين من لا يجيد اللعب ..
بصفتي رجاوي ومن جمهور الرجاء نحن غير راضين على هذا الترتيب حاليا ..
مسيرة موفقة للمدرب الألماني الجديد ونتمنى من اللاعبيين التفاعل معه بقوة ..
تحية تقدير واحترام للسيد محمد بودريقة..
موفق ان شاء الله تعالى وهنيئا لنا بهذا المدرب الجديد الذي خلف منذر الكبير بعد أزمة صحية ألمت به ..
القضية ضعيفة بزااااف….او made in germany كافية؟؟؟؟