6 معلومات عن المدرب الجديد للرجاء الرياضي جوزيف زينباور

هبة بريس : رياضة

أعلن الرجاء الرياضي، مساء اليوم الخميس، تعاقده مع المدرب الألماني جوزيف زينباور خلفا للتونسي منذر الكبير الذي أقيل من منصبه.

ويقدم لكم موقع “هبة بريس” 6 معلومات عن جوزيف زينباور لتقريبكم من الربان الجديد للفريق الأخضر :

1 – من مواليد سنة 1970 (53 سنة) بمدينة شفاندورف الألمانية.

2 – خلال فترة لاعبه كان لاعبا للوسط وقد جاور عدة أندية ألمانية أبرزها ماينز وريغنسبورغ وقد اعتزل اللعب سنة 2005.

3 – مشواره كمدرب بدأ مع رديف كارلسروه سنة 2012 ثم رديف هامبورغ قبل أن يتولى تدريب الفريق الأول لماهبورغ سنة 2014، وبعدما خاض تجربة مع سنت غالين السويسري سنة 2015 وانضم بعدها لتدريب أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي سنة 2019 وقاده إلى غاية 2021.

4 – آخر محطة تدريبه له كانت مع لوكوموتيف موسكو الروسي ما بين 1 يوليوز 2022 و8 أكتوبر 2022، وقد قاد الفريق الروسي في 15 مباراة، حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 3 وخسر 8 مباريات.

5 – يملك المدرب الجديد للرجاء الرياضي لقبا واحدا في مشواره التدريبي وهو كأس جنوب أفريقيا الذي حققه مع أورلاندو بيراتس سنة 2021.

6 – يعتبر من المدربين الذين يميلون إلى اللعب الهجومي، حيث يفضل دائما الاعتماد على خطط هجومية في المباريات.

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