م..قتل مواطن روسي في هجوم سمكة قرش بمصر

هبة بريس

شهد أحد شواطئ مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر اليوم الخميس، هجوم قرش على سائح.

وأظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، استغاثة السائح بعد هجوم القرش عليه، ومحاولة الفرار قبل أن يتمكن القرش منه.

والعام الماضي، شهدت سواحل المدينة نفسها،

هجوم سمكة قرش على سائحتين مما تسبب في وفاتهما على الفور، ما دعا السلطات إلى إغلاق الشاطئ الذي شهد الحادثة.

من جهتها،أكدت القنصلية العامة الروسية في مدينة الغردقة المصرية الحادثة، وحثت القنصلية السائحين الروس في بيانها الذي نشرته على قناتها الرسمية على تطبيق تيلغرام على توخي الحذر عند التواجد في المياه والالتزام الصارم بأي حظر للسباحة تفرضه السلطات المحلية.

وقالت وكالة تاس الروسية للأنباء إن القتيل رجل روسي من مواليد 1999 وكان مقيما في مصر

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