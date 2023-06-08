الحكومة تصادق على تعديلات قانونية جديدة لتحسين جودة الإيواء السياحي

2023-06-08 / 17:51
0
هبة بريس

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.441 بتحديد بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور.

ويندرج هذا المشروع في إطار ورش إصلاح الإطار القانوني للإيواء السياحي والذي توج بنشر القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى بالجريدة الرسمية.

ويحدد هذا المشروع المساطر الإدارية المتعلقة بفتح المؤسسات السياحية واستغلالها، وذلك تماشيا مع مبادئ تعزيز تخصص الإدارات ومسؤولياتها وتماشيا مع توجهات الجهوية المتقدمة وإعادة بلورة مسطرة الترخيص والتصنيف وضبط آجال معالجة الملفات.

كما يتضمن هذا المشروع، مجموعة من الأحكام تحدد المساطر الإدارية المتعلقة بالمؤسسات السياحية واستغلالها؛ وإرساء رخصة الاستغلال قبل فتح أي مؤسسة للإيواء السياحي للعموم؛ مع وضع منهجية جديدة على مستوى تصنيف الاستغلال تمكن من ضبط جودة الخدمات المقدمة، مسجلا أنه يحدد، أيضا، كيفيات المراقبة، وكذا كيفيات تجديد تصنيف استغلال مؤسسات الإيواء السياحي ومنح رخصة استغلال الإقامات العقارية المسندة وتصنيف المطاعم السياحية، بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.

ويحدد هذا المشروع، كذلك، كيفيات منح رخص استغلال أشكال الإيواء السياحي الأخرى والتي تتمثل في المخيم المتنقل (بيفواك) والإيواء عند الساكن والإيواء البديل، التي ترخص من لدن السلطات المحلية، بعد الحصول على آراء المصالح المعنية واحترام دفاتر التحملات الخاصة بها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بيتاس ..”العقوبات البديلة” خطوة مهمة نحو تعزيز صورة المغرب

بيتاس ..”العقوبات البديلة” خطوة مهمة نحو تعزيز صورة المغرب

2023-06-08 / 18:41
Photo of الحكومة تصادق على قانون “حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة”

الحكومة تصادق على قانون “حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة”

2023-06-08 / 16:48
Photo of سفارة الأردن بالرباط تعلن عن إطلاق خدمة التأشيرة الإلكترونية للمغاربة

سفارة الأردن بالرباط تعلن عن إطلاق خدمة التأشيرة الإلكترونية…

2023-06-08 / 16:39
Photo of الحموشي يستقبل منتسبي الأمن المستفيدين من الحج هذه السنة

الحموشي يستقبل منتسبي الأمن المستفيدين من الحج هذه السنة

2023-06-08 / 15:39
Photo of بعد توفير الأضاحي …”المضاربين” في قلب إهتمام الحكومة والمستهلك

بعد توفير الأضاحي …”المضاربين” في قلب إهتمام الحكومة والمستهلك

2023-06-08 / 15:13
Photo of الحكومة تصادق على مشروع قانون العقوبات البديلة

الحكومة تصادق على مشروع قانون العقوبات البديلة

2023-06-08 / 15:00
Photo of إعتقال مسؤول عسكري بالمنطقة الجنوبية بعد وفاة ” مهندسة ” كانت برفقته

إعتقال مسؤول عسكري بالمنطقة الجنوبية بعد وفاة ” مهندسة…

2023-06-08 / 14:08
Photo of الناظور وفاس تسجلان أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

الناظور وفاس تسجلان أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24…

2023-06-08 / 12:28
Photo of إدارة سجن “عكاشة” تنفي وجود كاميرا داخل زنزانة سجينة

إدارة سجن “عكاشة” تنفي وجود كاميرا داخل زنزانة سجينة

2023-06-08 / 11:31
Photo of ترويج المخدرات يجر 3 أشخاص للاعتقال بالبيضاء

ترويج المخدرات يجر 3 أشخاص للاعتقال بالبيضاء

2023-06-08 / 10:57

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق