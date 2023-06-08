التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس النواب والكنيسيت الإسرائيلي

2023-06-08 / 17:11
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هبة بريس

تم اليوم الخميس بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس النواب المغربي والكنيسيت الإسرائيلي تشمل تطوير العلاقات البرلمانية على المستوى التشريعي وباقي مجالات العمل البرلماني.

وتهدف مذكرة التفاهم التي وقع عليها كل من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ورئيس الكنيست، أمير أوحانا، إلى تطوير التعاون البرلماني بين الطرفين بغرض تعزيز علاقات الصداقة بين دولة إسرائيل والمملكة المغربية.

كما تروم تعزيز وتطوير التعاون بين الكنيسيت بدولة إسرائيل ومجلس النواب بالمملكة المغربية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتطوير العلاقات البرلمانية الثنائية بشكل مستمر بهدف توسيع وتحسين ودراسة وتبادل التجارب في مجالات التشريع والعمل البرلماني.

وكان رئيس الكنيسيت الإسرائيلي قد أجرى في وقت سابق اليوم مباحثات مع السيد الطالبي العلمي، وذلك في إطار زيارته للمغرب التي سيلتقي خلالها عددا من المسؤولين.

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‫4 تعليقات

  1. سيستفيد الكنيست كثيرا من التجربة البرلمانية المغرببة بدأ من سيرة رئيس البرلمان الى كيفية الاستلاء و التوريث من خلال لوائح الريع الى التدجين و كيف ان من يفترض فيهم صون مصالح الشعب يصوتون على قوانين تفتك بهم…يستفيد من كيفية الوصول إلى بر الأمان رغم الجهل…و كيفية تخطي عقبات الادانة و الاستمرار في الكرسي…و سيندم الشعب الاسرائيلي على اليوم الذي سمح لرئيس برلمانهم بلقاء ….

  3. علاقة الهاوية الله يستر التاريخ لا يرحم الكل موثق الاحزاب الخاءنة من طبعتم.و زمرتم

  4. الذئب والحمل الفاسد لاعلاقة
    مسؤول يخدم مصالح بلاده ومسؤول غارق في الفساد حتى القاع
    وصحافة تصفق للفاسدين
    هذه الصفحة لم يسبق لها ان فضحت المفسدين بل تطبل لهم لانها طبعا بيدهم

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