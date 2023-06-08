التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس النواب والكنيسيت الإسرائيلي

2023-06-08 / 17:11
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هبة بريس

تم اليوم الخميس بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس النواب المغربي والكنيسيت الإسرائيلي تشمل تطوير العلاقات البرلمانية على المستوى التشريعي وباقي مجالات العمل البرلماني.

وتهدف مذكرة التفاهم التي وقع عليها كل من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ورئيس الكنيست، أمير أوحانا، إلى تطوير التعاون البرلماني بين الطرفين بغرض تعزيز علاقات الصداقة بين دولة إسرائيل والمملكة المغربية.

كما تروم تعزيز وتطوير التعاون بين الكنيسيت بدولة إسرائيل ومجلس النواب بالمملكة المغربية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتطوير العلاقات البرلمانية الثنائية بشكل مستمر بهدف توسيع وتحسين ودراسة وتبادل التجارب في مجالات التشريع والعمل البرلماني.

وكان رئيس الكنيسيت الإسرائيلي قد أجرى في وقت سابق اليوم مباحثات مع السيد الطالبي العلمي، وذلك في إطار زيارته للمغرب التي سيلتقي خلالها عددا من المسؤولين.

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