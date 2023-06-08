سفارة الأردن بالرباط تعلن عن إطلاق خدمة التأشيرة الإلكترونية للمغاربة

2023-06-08 / 16:39
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هبة بريس

أعلنت سفارة الأردن بالرباط، اليوم الخميس، عن إطلاق خدمة التأشيرة الإلكترونية لفائدة المواطنين المغاربة قصد تسهيل الإجراءات بالنسبة للراغبين في السفر إلى المملكة الأردنية.

وجاء في بلاغ للسفارة “تعلن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الرباط، وفي إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية الشقيقة، عن إطلاق خدمة التأشيرة الإلكترونية للأشقاء في المملكة المغربية الشقيقة بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات للأشقاء المغاربة الراغبين في السفر إلى المملكة الأردنية الهاشمية”.

وأشار إلى أن هذا الإجراء “سيمكن الأشقاء المغاربة من الحصول على التأشيرة إلكترونيا قبل المغادرة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يتم تقديم طلب التأشيرة عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية الأردنية (https://eservices.moi.gov.jo)”.

وأضاف المصدر ذاته أن “التأشيرة الإلكترونية تتيح لحاملها الإقامة في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة 30 يوما من تاريخ الدخول، كما بإمكان حاملها مراجعة أقرب مركز أمني في حال رغبته بتمديد الإقامة لأكثر من 30 يوما”.

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